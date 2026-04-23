Чернышенко назвал число необходимых специалистов с высшим образованием

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2032 году российской экономике будут нужны около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием.

Он подчеркнул важность не только количества специалистов, но и качества их подготовки.

По словам Чернышенко, система высшего образования должна быть гибкой и оперативно реагировать на социально-экономические запросы, готовить инициативных и творчески мыслящих специалистов.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием будут нужны российской экономике к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"К 2032 году, по прогнозам, России нужны будут 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием", - сказал Чернышенко в ходе открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

Он добавил, что необходимо ориентироваться не только на число специалистов, но и на качество их подготовки.

"Рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены и образовательные стандарты, и определены новые форматы образовательного процесса", - отметил Чернышенко.