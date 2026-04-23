Чернышенко назвал число необходимых специалистов с высшим образованием

11:15 23.04.2026 (обновлено: 11:34 23.04.2026)
Чернышенко: к 2032 году России нужны 4,5 млн специалистов с высшим образованием

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что к 2032 году российской экономике будут нужны около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием.
  • Он подчеркнул важность не только количества специалистов, но и качества их подготовки.
  • По словам Чернышенко, система высшего образования должна быть гибкой и оперативно реагировать на социально-экономические запросы, готовить инициативных и творчески мыслящих специалистов.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Около 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием будут нужны российской экономике к 2032 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"К 2032 году, по прогнозам, России нужны будут 4,5 миллиона специалистов с высшим образованием", - сказал Чернышенко в ходе открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".
Он добавил, что необходимо ориентироваться не только на число специалистов, но и на качество их подготовки.
"Рассчитываю, что вместе с бизнес-сообществом будут рассмотрены и образовательные стандарты, и определены новые форматы образовательного процесса", - отметил Чернышенко.
По его словам, система высшего образования должна демонстрировать гибкость и оперативно реагировать на социально-экономические запросы, особенно в условиях турбулентности в мире. Более того, необходимо готовить не просто исполнителей, а творчески мыслящих, инициативных специалистов.
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
