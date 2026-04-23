"Что еще надо - шоколада?" Бышовец заявил, что Семак не ценит титулы в РПЛ

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак теперь не осознает истинной ценности победы в чемпионате России, он уже пресытился прежними золотыми медалями команды, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец.
"Я сам всегда уходил, меня никто не освобождал - ни в "Зените", ни в (московском) "Динамо". Но как только "Динамо" стало идти на первом месте, вдруг (патроны клуба) стали заинтересованы в том, чтобы продать (лидера команды) Игоря Добровольского. И как меня можно сравнивать с другими тренерами, если у нас совершенно другая шкала ценностей. А с Семаком мне все понятно, у него нет понимания ценности турнира и победы в нем. К предсказуемости привыкаешь", - сказал Бышовец, которому в четверг исполняется 80 лет.
"А с другой стороны, деньги сумасшедшие, поддержка сумасшедшая, ресурс огромный. Что еще надо - шоколада? А для творческого человека такая ситуация неинтересна. Есть вещи, на которые отвечать нет необходимости, все очевидно по многим факторам", - добавил собеседник агентства.
Бышовец объяснил провал сборной СНГ на Евро-1992
Вчера, 09:52