"Что еще надо - шоколада?" Бышовец заявил, что Семак не ценит титулы в РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
12:22 23.04.2026 (обновлено: 13:16 23.04.2026)
"Что еще надо - шоколада?" Бышовец заявил, что Семак не ценит титулы в РПЛ

Бышовец: у Семака нет понимания ценности победы в ЧР из-за прежних медалей

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сергей Семак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Семак не осознает истинной ценности победы в чемпионате России, считает Анатолий Бышовец.
  • По его мнению, тренер "Зенита" уже пресытился прежними золотыми медалями команды.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак теперь не осознает истинной ценности победы в чемпионате России, он уже пресытился прежними золотыми медалями команды, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец.
Семак работает главным тренером "Зенита" с 2018 года. Под его руководством команда бессменно становилась чемпионом России с 2018 по 2024 год.
"Я сам всегда уходил, меня никто не освобождал - ни в "Зените", ни в (московском) "Динамо". Но как только "Динамо" стало идти на первом месте, вдруг (патроны клуба) стали заинтересованы в том, чтобы продать (лидера команды) Игоря Добровольского. И как меня можно сравнивать с другими тренерами, если у нас совершенно другая шкала ценностей. А с Семаком мне все понятно, у него нет понимания ценности турнира и победы в нем. К предсказуемости привыкаешь", - сказал Бышовец, которому в четверг исполняется 80 лет.
"А с другой стороны, деньги сумасшедшие, поддержка сумасшедшая, ресурс огромный. Что еще надо - шоколада? А для творческого человека такая ситуация неинтересна. Есть вещи, на которые отвечать нет необходимости, все очевидно по многим факторам", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортСССРРоссияСергей СемакЗенитДинамо МоскваАнатолий БышовецСНГИгорь Добровольский
 
