"Что еще надо - шоколада?" Бышовец заявил, что Семак не ценит титулы в РПЛ

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак теперь не осознает истинной ценности победы в чемпионате России, он уже пресытился прежними золотыми медалями команды, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец.

"А с другой стороны, деньги сумасшедшие, поддержка сумасшедшая, ресурс огромный. Что еще надо - шоколада? А для творческого человека такая ситуация неинтересна. Есть вещи, на которые отвечать нет необходимости, все очевидно по многим факторам", - добавил собеседник агентства.