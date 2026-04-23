Бышовец объяснил провал сборной СНГ на Евро-1992
09:52 23.04.2026 (обновлено: 12:30 23.04.2026)
Бышовец объяснил провал сборной СНГ на Евро-1992

Бышовец назвал закулисные интриги причиной поражения сборной СНГ на Евро-1992

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Бышовец назвал основными причинами неудачного выступления сборной СНГ на чемпионате Европы 1992 года спортивные факторы и закулисные интриги.
  • Спортсмен отметил высокую мотивацию сборной Шотландии и предположил, что на исход матча могли повлиять различные факторы, включая мотивацию с "третьей стороны" и неудачные рикошеты.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных СССР, СНГ и России по футболу Анатолий Бышовец заявил РИА Новости, что основными причинами неудачного выступления на чемпионате Европы 1992 года стали сложившиеся спортивные факторы и закулисные интриги.
Сборная СНГ под руководством Бышовца на групповом этапе турнира сыграла вничью со сборными Германии (1:1) и Голландии (0:0), а в заключительном матче уступила команде Шотландии (0:3). В полуфинал турнира прошли сборные Голландии и Германии.
«
"Мне не раз задавали вопрос - как вы проиграли Шотландии? Есть объективная причина. Если бы мы выигрывали, то в полуфинал не попадала бы сборная Германии. Поэтому есть такая вещь, как закулисье, которая не обсуждается. Фактов нет, а логика очевидна. А с другой стороны, мы сыграли два матча вничью с чемпионами мира сборной Германии и чемпионами Европы сборной Голландии. И ведущие игроки провели их, показав самоотдачу на пределе возможностей. И на третий матч кого-то из них уже не хватило", - сказал Бышовец, которому в четверг исполняется 80 лет.
"К тому же мы уже психологически обыграли до этого сборную Шотландии со счетом 1:0 в Глазго. Спокойно, без проблем, потому что у нас класс был повыше. Но кому нужна была сборная СНГ, когда есть команда Германии? Когда я работал спортивным директором в (шотландском) "Хартсе", у меня был игрок (Стивен) Прессли. Мы разговаривали с ним о том матче, и он сказал, что у шотландцев тогда была очень высокая мотивация. Мотивация с третьей стороны? Можно предугадывать все что угодно. Это профессиональный спорт, а там за ценой бы не постояли. И даже несчастье, голы после рикошета (так были забиты два первых мяча шотландцев), сыграли против нас. Ведь Михаил Иосифович Якушин говорил потом, что у него в голове даже не укладывалось, как наша команда с таким тренером в официальных матчах не проигрывает действующим чемпионам мира и Европы", - добавил собеседник агентства.
