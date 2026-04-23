Вратарь "Балтики" выбыл на три недели из-за травмы

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вратарь калининградской "Балтики" Максим Бориско пропустит около трех недель из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
У игрока диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска. Голкипер в четверг успешно перенес операцию.
Бориско 26 лет, он является лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству сухих матчей, не пропустив в 14 из 23 игр. В чемпионате на его счету 14 пропущенных мячей.
В ближайших трех турах команда Андрея Талалаева примет тольяттинский "Акрон" (27 апреля), казанский "Рубин" (2 мая) и сыграет на выезде с московским "Локомотивом".