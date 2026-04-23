Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 23.04.2026 (обновлено: 10:32 23.04.2026)
Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Перспективный амфибийный беспилотник «Меридиан» готовится к испытаниям на воде.
  • Основная задача «Меридиана» — перевозка грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы и экологический мониторинг.
  • Аппарат может взлетать и садиться с взлетно-посадочных полос, грунтовой поверхности и воды.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Перспективный амфибийный беспилотник "Меридиан" готовится к испытаниям на воде, его модель представлена на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "ЦАРС".
Единственная в России беспилотная воздушная система амфибийного типа "Меридиан" создается "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. На форуме продемонстрировали макет в размере 1:5.
Динамическая модель аппарата передана в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для гидроисследований.
"Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведётся подготовка к испытаниям объекта на водоеме", - говорится в сообщении.
Уже изготовлены закрылки, киль, поплавки, руль высоты, руль направления, водный руль, стабилизатор, элероны, подкос, ведется изготовление крыла и хвостовой части фюзеляжа воздушного судна. Завершается изготовление агрегатов опытных образцов — готовы сервоприводы, винт, наземная станция управления, агрегаты двигателя, составные части комплекса БРЭО, кабели и разъемы кабельной бортовой сети, агрегаты системы электроснабжения, проведены испытания парашютной спасательной системы.
Основная задача "Меридиана" — перевозить грузы массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток. Амфибия также сможет вести экологический мониторинг и прогнозировать изменения природной среды благодаря способности в любое время года осуществлять наблюдение за состоянием земной, водной и ледовой поверхности.
Аппарат может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды.
БезопасностьРоссияТашкентАрктикаМГТУ имени БауманаЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала