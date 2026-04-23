Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" в первом матче после возвращения Талалаева сыграла вничью - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:50 23.04.2026
"Балтика" в первом матче после возвращения Талалаева сыграла вничью

"Балтика" в первом матче после возвращения Талалаева сыграла вничью с "Ахматом"

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. У калининградцев гол забил Дерик Ласерда (51-я минута). На 60-й минуте защитник команды Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Ахмат
1 : 1
Балтика
60‎’‎ • Кевин Андраде (А)
51‎’‎ • Дерик Лачерда
(Иван Беликов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот матч стал первым для "Балтики" после возвращения главного тренера Андрея Талалаева, который был в марте дисквалифицирован на четыре игры после матча с ЦСКА (1:0). Также в апреле специалист отсутствовал в расположении клуба из-за операции на желудочно-кишечном тракте.
Калининградский клуб четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате и с 46 очками располагается на четвертом месте в таблице РПЛ. "Ахмат" (32 очка) идет девятым.
ФутболСпортКевин АндрадеАндрей ТалалаевБалтикаАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала