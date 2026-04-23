"Балтика" в первом матче после возвращения Талалаева сыграла вничью

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. У калининградцев гол забил Дерик Ласерда (51-я минута). На 60-й минуте защитник команды Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота.

Этот матч стал первым для "Балтики" после возвращения главного тренера Андрея Талалаева, который был в марте дисквалифицирован на четыре игры после матча с ЦСКА (1:0). Также в апреле специалист отсутствовал в расположении клуба из-за операции на желудочно-кишечном тракте.