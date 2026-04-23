"Балтика" в первом матче после возвращения Талалаева сыграла вничью

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. У калининградцев гол забил Дерик Ласерда (51-я минута). На 60-й минуте защитник команды Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота.
Этот матч стал первым для "Балтики" после возвращения главного тренера Андрея Талалаева, который был в марте дисквалифицирован на четыре игры после матча с ЦСКА (1:0). Также в апреле специалист отсутствовал в расположении клуба из-за операции на желудочно-кишечном тракте.
Калининградский клуб четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате и с 46 очками располагается на четвертом месте в таблице РПЛ. "Ахмат" (32 очка) идет девятым.