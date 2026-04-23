Андреева вышла в третий круг турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла Панну Удварди из Венгрии во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу посеянной под девятым номером россиянки, которая является восьмой ракеткой мира. Удварди располагается на 78-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
Madrid Open
23 апреля 2026 • начало в 20:10
Завершен
Стартовавшая на турнире со второго круга Андреева встретится в следующем раунде с еще одной венгеркой - Далмой Галфи (117).