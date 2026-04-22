Исследование показало сферы, лидирующие по зарплатным предложениям

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сферы транспорта и логистики стали лидерами по зарплатным предложениям в России по итогам первого квартала 2026 года, следует из результатов анализа рынка труда сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"По итогам первого квартала 2026 года лидерами по зарплатным предложениям стали сферы транспорта и логистики - там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,7 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Уточняется, что второе место по зарплатным предложениям разделили отрасли строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство продемонстрировало снижение показателя год к году на 4%.