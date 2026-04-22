Исследование показало сферы, лидирующие по зарплатным предложениям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сферы транспорта и логистики стали лидерами по зарплатным предложениям в России по итогам первого квартала 2026 года.
- Второе место по зарплатным предложениям разделили отрасли строительства и недвижимости.
- Тройку лидеров по зарплатным предложениям замыкают сферы производства и агропрома.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сферы транспорта и логистики стали лидерами по зарплатным предложениям в России по итогам первого квартала 2026 года, следует из результатов анализа рынка труда сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По итогам первого квартала 2026 года лидерами по зарплатным предложениям стали сферы транспорта и логистики - там в вакансиях по России в среднем предлагали зарплату 96,7 тысячи рублей в месяц", - говорится в исследовании.
В России будут иначе начислять зарплаты медработникам
16 апреля, 02:00
Уточняется, что второе место по зарплатным предложениям разделили отрасли строительства и недвижимости с показателем 94,4 тысячи рублей в месяц. По итогам прошедшего квартала строительство продемонстрировало снижение показателя год к году на 4%.
Тройку лидеров по зарплатным предложениям замыкают сферы производства и агропрома со средним зарплатным предложением 91,6 тысячи рублей в месяц. В этих сферах зарплатные предложения также снизились на 2% по отношению к показателю первого квартала 2025 года.