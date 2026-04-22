Володин призвал укреплять сотрудничество с друзьями в Латинской Америке

Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. России нужно укреплять сотрудничество с дружественными странами в Латинской Америке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о ратификации межправсоглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве.

Госдума в среду на пленарном заседании приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией Никарагуа о военном сотрудничестве.

"Для нас сегодня рассмотрение ратификации, оно совершенно очевидно, и надо высказать слова благодарности правительству, которое идёт на эти шаги. Нам надо укреплять сотрудничество с нашими друзьями в Латинской Америке . Со своей стороны, также необходимо всё делать для того, чтобы эти отношения динамично развивались, и вносить свой вклад в развитие этих отношений", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Председатель палаты добавил, что у России очень содержательные и глубокие отношения с Никарагуа на уровне правительств и представительной власти.

"У Государственной Думы подписано соглашение о создании комиссии высокого уровня. Иван Иванович Мельников (первый вице-спикер ГД - ред.) эту работу ведёт", - отметил он.

"Когда мы говорим о Никарагуа, это страна, с которой у нас развиваются всесторонние отношения и в рамках межпарламентских связей, и в рамках исполнительной власти отношения очень хорошие, причем динамично развивающиеся на уровне глав государств", - отметил политик.