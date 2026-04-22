Володин призвал укреплять сотрудничество с друзьями в Латинской Америке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин призвал укреплять сотрудничество с дружественными странами в Латинской Америке.
- Госдума приняла закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве.
- Володин подчеркнул, что у России с Никарагуа развиваются всесторонние отношения на уровне правительств и представительной власти.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. России нужно укреплять сотрудничество с дружественными странами в Латинской Америке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона о ратификации межправсоглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве.
"Для нас сегодня рассмотрение ратификации, оно совершенно очевидно, и надо высказать слова благодарности правительству, которое идёт на эти шаги. Нам надо укреплять сотрудничество с нашими друзьями в Латинской Америке. Со своей стороны, также необходимо всё делать для того, чтобы эти отношения динамично развивались, и вносить свой вклад в развитие этих отношений", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Председатель палаты добавил, что у России очень содержательные и глубокие отношения с Никарагуа на уровне правительств и представительной власти.
"У Государственной Думы подписано соглашение о создании комиссии высокого уровня. Иван Иванович Мельников (первый вице-спикер ГД - ред.) эту работу ведёт", - отметил он.
Володин подчеркнул, что работа носит продуктивный характер.
"Когда мы говорим о Никарагуа, это страна, с которой у нас развиваются всесторонние отношения и в рамках межпарламентских связей, и в рамках исполнительной власти отношения очень хорошие, причем динамично развивающиеся на уровне глав государств", - отметил политик.
В 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина Володин представлял Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые проходили в Манагуа. В ходе визита Володин встретился с председателем Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской Национальной ассамблеи. Также состоялась встреча с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой Сааведрой.