Тюкавин принес извинения за поражение в матче с "Рубином"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин в разговоре с журналистами принес извинения болельщикам за поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином", отметив, что команде стыдно за игру.