Тюкавин принес извинения за поражение в матче с "Рубином"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин в разговоре с журналистами принес извинения болельщикам за поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином", отметив, что команде стыдно за игру.
"Плохо сыграли дома при своих болельщиках. Команде стыдно, хотим извиниться за этот матч. Надеемся, что в воскресенье они придут на следующий матч. Усталости точно нет. Выходить без агрессии, без страсти - так победить нельзя. Надо кусаться, выгрызать каждый матч, но сегодня этого не показали", - сказал Тюкавин.
"Динамо" с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.