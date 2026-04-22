Тюкавин принес извинения за поражение в матче с "Рубином" - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
22:54 22.04.2026
Тюкавин принес извинения за поражение в матче с "Рубином"

Константин Тюкавин . Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин в разговоре с журналистами принес извинения болельщикам за поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином", отметив, что команде стыдно за игру.
В среду "Динамо" дома проиграло "Рубину" со счетом 0:1 в матче 26-го тура Российской премьер лиги (РПЛ).
"Плохо сыграли дома при своих болельщиках. Команде стыдно, хотим извиниться за этот матч. Надеемся, что в воскресенье они придут на следующий матч. Усталости точно нет. Выходить без агрессии, без страсти - так победить нельзя. Надо кусаться, выгрызать каждый матч, но сегодня этого не показали", - сказал Тюкавин.
"Динамо" с 35 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
ФутболСпортРоссияКонстантин ТюкавинРубинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
