Трусова выступила против упрощения контента в фигурном катании

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Панина. Серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Игнатова (Трусова) заявила, что выступает против упрощения контента в фигурном катании.
«
"Я против упрощения контента. Для меня это в первую очередь спорт, пусть на стыке с искусством, но все же спорт. И он должен быть на грани человеческих возможностей", - сказала Трусова журналистам.
Трусова не участвовала в соревнованиях с сезона-2022/23. Фигуристка после рождения сына в августе 2025 года приступила к тренировкам и восстановила все тройные прыжки, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 также выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.
Ранее источник РИА Новости, близкий к ситуации, сообщил, что Трусова намерена вернуться в спорт и провести весь следующий олимпийский цикл, включая участие в Олимпиаде-2030.
