Трусова рассказала, что написала Малинину после Олимпиады

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Панина. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что написала сообщение с поддержкой американцу Илье Малинину после Олимпиады в Италии.
На Олимпийских играх Малинин завоевал золото в командном турнире. В личном первенстве американец, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольного выступления и занял итоговое восьмое место.
"После Олимпиады писала сообщение Илье Малинину. Это личная переписка, не буду озвучивать подробности, просто поддержала его. Мне показалось, у него был тяжелый момент", - рассказала Трусова на шоу тренера Этери Тутберидзе.
Малинину 21 год, он также является трехкратным чемпионом мира. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.