Рейтинг@Mail.ru
Московский ипподром откроется в сентябре, рассказали в Минсельхозе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 22.04.2026 (обновлено: 14:06 22.04.2026)
Московский ипподром откроется в сентябре, рассказали в Минсельхозе

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Русская тройка - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Русская тройка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ипподром откроется в сентябре этого года после реконструкции.
  • Первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова сообщила об участии русской тройки в мероприятии на открытии Московского ипподрома.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский ипподром, находящийся сейчас на реконструкции, откроется в сентябре этого года, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки.
Участники конференции рассказали об объединении усилий в создании и успешном запуске общероссийской спортивной Федерации русской тройки.
"В сентябре будет открытие Московского ипподрома, где будут проведены скачки на приз президента, и русская тройка будет участвовать тоже в этом мероприятии. В этом году мы будем проводить мероприятие с участием русской тройки", - сказала Фастова на конференции "Русская тройка-2026", проходящей в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Фастова отметила, что необходимо создать единые правила, сформировать судейскую коллегию, создать системный календарь и утвердить призовую иерархию. "И все это мы будем вместе делать с министерством спорта", - добавила она.
Русская тройка 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.
Главная особенность русской тройки – разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость – до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления – фигурная езда и скоростные забеги.
Центральный московский ипподром сейчас находится на реконструкции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в октябре 2025 года, что она завершится через год.
РоссияСергей СобянинМоскваМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала