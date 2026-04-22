Московский ипподром откроется в сентябре, рассказали в Минсельхозе

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский ипподром откроется в сентябре этого года после реконструкции.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова сообщила об участии русской тройки в мероприятии на открытии Московского ипподрома.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский ипподром, находящийся сейчас на реконструкции, откроется в сентябре этого года, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки.

Участники конференции рассказали об объединении усилий в создании и успешном запуске общероссийской спортивной Федерации русской тройки.

"В сентябре будет открытие Московского ипподрома, где будут проведены скачки на приз президента, и русская тройка будет участвовать тоже в этом мероприятии. В этом году мы будем проводить мероприятие с участием русской тройки", - сказала Фастова на конференции "Русская тройка-2026", проходящей в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Фастова отметила, что необходимо создать единые правила, сформировать судейскую коллегию, создать системный календарь и утвердить призовую иерархию. "И все это мы будем вместе делать с министерством спорта", - добавила она.

Русская тройка 23 января была включена Минспортом во Всероссийский реестр видов спорта.

Главная особенность русской тройки – разноаллюрная упряжка. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью. Он задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость – до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления – фигурная езда и скоростные забеги.