Итальянская теннисистка объявила о возобновлении карьеры в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая 26-я ракетка мира итальянка Камила Джорджи объявила о возобновлении карьеры профессиональной теннисистки в 2027 году.
- Камила Джорджи объявила о завершении карьеры в мае 2024 года.
- В активе Камилы Джорджи четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывшая 26-я ракетка мира итальянка Камила Джорджи объявила о возобновлении карьеры профессиональной теннисистки в следующем сезоне.
На вопрос в Instagram*, вернется ли она в будущем к участию в теннисных турнирах, Джорджи ответила: "Да, в 2027-м".
Джорджи объявила о завершении карьеры в мае 2024 года. По данным СМИ, из-за проблем с налоговыми службами. Утверждалось, что итальянка должна была выплатить около 500 тысяч евро налоговой службе со своих призовых. Тогда же ее обвинили в воровстве собственности на сумму до 100 тысяч евро со съемной виллы в Каленцано, недалеко от Флоренции. Ранее она также обвинялась в фальсификации сертификата о вакцинации от коронавируса.
В активе 34-летней Джорджи четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), 26-е место в мировом рейтинге она занимала в 2018 году.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
