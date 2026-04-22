Итальянская теннисистка объявила о возобновлении карьеры в 2027 году - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
16:18 22.04.2026 (обновлено: 16:44 22.04.2026)
Итальянская теннисистка объявила о возобновлении карьеры в 2027 году

Бывшая 26-я ракетка мира Джорджи объявила о возобновлении карьеры в 2027 году

© Фото : Twitter WTA — Камила Джорджи
  • Бывшая 26-я ракетка мира итальянка Камила Джорджи объявила о возобновлении карьеры профессиональной теннисистки в 2027 году.
  • Камила Джорджи объявила о завершении карьеры в мае 2024 года.
  • В активе Камилы Джорджи четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывшая 26-я ракетка мира итальянка Камила Джорджи объявила о возобновлении карьеры профессиональной теннисистки в следующем сезоне.
На вопрос в Instagram*, вернется ли она в будущем к участию в теннисных турнирах, Джорджи ответила: "Да, в 2027-м".
Джорджи объявила о завершении карьеры в мае 2024 года. По данным СМИ, из-за проблем с налоговыми службами. Утверждалось, что итальянка должна была выплатить около 500 тысяч евро налоговой службе со своих призовых. Тогда же ее обвинили в воровстве собственности на сумму до 100 тысяч евро со съемной виллы в Каленцано, недалеко от Флоренции. Ранее она также обвинялась в фальсификации сертификата о вакцинации от коронавируса.
В активе 34-летней Джорджи четыре титула на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), 26-е место в мировом рейтинге она занимала в 2018 году.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
