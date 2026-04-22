Проявивший отвагу на СВО россиянин попросил суд о прекращении дела о взятке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин, обвиняемый в получении взяток, ходатайствует о прекращении уголовного дела в связи с получением им государственной награды.
- Ранее он проявил отвагу в зоне СВО и был награжден медалью Суворова.
- Ходатайство еще не рассмотрено судом, заседание отложено для установления подлинности документа и получения ответов на соответствующие запросы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении экс-главы Василеоостровского района Петербурга Эдуарда Ильина в связи с получением им госнаграды за службу в зоне СВО поступило в суд, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.
"Вчера в суде сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Ильина. В ходатайстве было указано, что рядовой Ильин за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО, награжден государственной наградой - медалью Суворова", - сообщила Лебедева.
Она добавила, что ходатайство еще не рассмотрено судом, заседание по нему отложено для необходимости установления подлинности документа и получения ответов на соответствующие запросы.
Ранее пресс-служба судов Петербурга сообщала, что, по версии следствия, Ильин, являясь главой Василеостровского района Санкт-Петербурга, с января по август 2022 года ежемесячно получал взятки на общую сумму не менее 5,6 миллиона рублей от коммерсанта за общее покровительство, выраженное в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании администрации и подведомственных учреждениях. Ильина объявили в международный розыск, 6 февраля 2024 года его задержали сотрудники ФСБ в Москве.
При поступлении дела в суд Ильин обвинялся по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), п. "б" ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием), п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 (получение взятки) УК РФ. В декабре 2024 года уголовное производство по делу было приостановлено из-за заключения Ильиным контракта с Минобороны.