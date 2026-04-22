В Петербурге супруги получили по году работ после инцидента на кладбище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Год принудительных работ назначил суд в Петербурге супружеской паре, которая занялась сексом на могиле на Сестрорецком кладбище, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга признал Юлию и Дениса Савиных виновными по п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). По данным следствия, супруги в состоянии алкогольного опьянения на территории Сестрорецкого кладбища "вступили в половую связь друг с другом в естественной форме на надмогильном сооружении и месте захоронения умерших".
"Суд назначил наказание: Юлии Савиной в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы. Денису Савину в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы", - добавили в объединенной пресс-службе.
Подсудимые вину признали, дело слушалось в особом порядке.