В Петербурге супруги получили по году работ после инцидента на кладбище

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости . Год принудительных работ назначил суд в Петербурге супружеской паре, которая занялась сексом на могиле на Сестрорецком кладбище, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание: Юлии Савиной в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы. Денису Савину в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы", - добавили в объединенной пресс-службе.