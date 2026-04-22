Zaycev.net через суд обязали убрать с площадки песню рэпера Oxxxymiron*
08:07 22.04.2026
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Суд в Орле обязал убрать с принадлежащей музыкальному сервису Zaycev.net площадки экстремистскую песню рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron)*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что песню рэпера "Последний звонок" выявили на сайте mp3party.net (принадлежит Zaycev.net). При этом решением Замоскворецкого суда Москвы от 2022 года текст этой композиции был признан экстремистским. Судом установлено, что в песне содержатся признаки публичного оправдания терроризма и массовых убийств.
Суд в Орле в конце марта обязал Zaycev.net удалить трек с сайта, а с "ЗАЙЦЕВ.НЕТ", юрлица музыкального сервиса, взыскали 3 тысячи рублей госпошлины. В настоящий момент страница с композицией "Последний звонок" удалена.
Суд в Санкт-Петербурге 24 марта признал Федорова* виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Музыканта заочно приговорили к 320 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете на два года.
Ранее рэпер был заочно арестован и переобъявлен в розыск в России. Федорова* включили в реестр иностранных агентов Минюста РФ в октябре 2022 года.
* Признан иностранным агентом в России.
