Обвиняемый в убийстве школьницы в Дагестане получил пожизненный срок

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы в Дагестане в 2018 году, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.

Каспийске 29 июля 2018 года восьмилетняя девочка пропала без вести, выйдя из подъезда своего дома. История вызвала большой общественный резонанс, в поисках ребенка участвовали тысячи человек. Девятого сентября того же года тело девочки было обнаружено в сточной канаве с признаками насильственной смерти. В марте 2022 года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Левашинского района и 35-летней жительницы Акушинского района , дело рассматривалось в Верховном суде Дагестана

"Государственный обвинитель запросил для обвиняемого по делу об убийстве 8-летней девочки пожизненное лишение свободы, суд поддержал. Мужчина признан виновным в убийстве, похищении и совершении насильственных действий сексуального характера", - сообщили в ведомстве.

Сообщнице суд назначил 12 лет колонии общего режима.

Ранее в следственном управлении СК России по Дагестану сообщали, что 29 июля 2018 года в Каспийске фигуранты по предложению обвиняемой похитили восьмилетнюю девочку, чтобы получить от ее родственников выкуп за ее освобождение. Ребенка держали связанной в одной из квартир дома по соседству с местом ее жительства.

Первого августа обвиняемый, испугавшись быть разоблаченным, убил девочку ударом тупого предмета по голове, однако перед этим изнасиловал ее. Через несколько дней ночью поместил труп в большую хозяйственную сумку и выбросил в сточную канаву. В конце сентябре того же года обвиняемый составил письмо на имя родителей девочки с требованием выкупа в 2 миллиона рублей с перечислением денег на банковскую карту своего знакомого, которое положил в лифт подъезда многоквартирного дома, где проживала потерпевшая. Письмо обнаружили жильцы дома и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Пресс-служба СК России сообщает, что в результате последовательной проверки полученной информации, анализа доказательств и проведения судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической экспертизы, была установлена причастность мужчины к преступлению. Под тяжестью предъявленных улик он дал признательные показания, подтвердив их при проверке на месте происшествия, отметили в ведомстве. Позднее была установлена причастность к похищению ребенка его сообщницы.