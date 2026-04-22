Армения потеряет 23 процента ВВП при вступлении в ЕС, заявили в Совбезе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Армения может потерять около 23% ВВП в случае вступления в Евросоюз, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

"сокращение рынка труда <...> и рост инфляции <...> приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20%. <...> Ожидается <...> рост цен на энергоносители", — цитирует его пресс-служба Совбеза. "В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое<...> и<...> приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20%. <...> Ожидается <...> рост цен на энергоносители", — цитирует его пресс-служба Совбеза.

Он напомнил, что Армения не может заключить соглашение об ассоциации с Союзом, будучи участницей договора о ЕАЭС , — Еревану сначала придется покинуть организацию.

"Выход <...> будет означать прежде всего возвращение экспортных ограничений, прекращение применения единых требований к продукции и услугам, возврат полного таможенного контроля, отмену в отношении мигрантов из Армении преференциального режима, а также применение стандартных тарифов к транспортировке грузов", — отметил Шевцов.

Аграриям в этом случае придется искать новые рынки сбыта: из-за таможенных пошлин их товары перестанут быть конкурентоспособными. Вырастут расходы на грузоперевозки, сократятся инвестиции, не будет льготных поставок энергоносителей.

Выход Армении из ЕАЭС также приведет к значительному экономическому спаду, считает Шевцов.

"ВВП, по самым консервативным оценкам, сократится на 15,1% , внутреннее потребление — на 14,1%, промышленное производство — на 26,3%", — отметил замсекретаря Совбеза.

Основной ущерб придется на металлургию, производство напитков, табачных изделий и продуктов питания. Инфляция вырастет на 14,3 процентного пункта, безработица — на 6,4.

"В то же время другие страны <...> не испытают значительных отрицательных последствий — потери составят сотые доли процента", — добавил Шевцов.

По его словам, при вступлении в ЕС Армении также придется адаптироваться к стандартам Союза.

"Товары столкнутся с квотированием рынка <...> и необходимостью соответствия <...> техрегламентам, что, в свою очередь, потребует дополнительных инвестиций. Необходимость введения европейской системы таможенного контроля фактически поставит крест на свободном транзите товаров", — пояснил замсекретаря Совбеза.