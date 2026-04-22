Армения потеряет 23 процента ВВП при вступлении в ЕС, заявили в Совбезе - РИА Новости, 22.04.2026
10:50 22.04.2026 (обновлено: 11:39 22.04.2026)
Армения потеряет 23 процента ВВП при вступлении в ЕС, заявили в Совбезе

Шевцов: Армения потеряет минимум 23% ВВП при вступления в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения может потерять около 23% ВВП в случае вступления в Евросоюз, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
  • Выход страны из ЕАЭС также приведет к значительному экономическому спаду, другие государства-члены при этом последствий не испытают.
  • При присоединении к ЕС Еревану придется адаптироваться и к его стандартам, что может привести к дополнительным потерям.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Армения может потерять около 23% ВВП в случае вступления в Евросоюз, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
"В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда <...> и рост инфляции <...> приведут к значительному снижению уровня жизни. Внутреннее потребление упадет более чем на 20%. <...> Ожидается <...> рост цен на энергоносители", — цитирует его пресс-служба Совбеза.
Он напомнил, что Армения не может заключить соглашение об ассоциации с Союзом, будучи участницей договора о ЕАЭС, — Еревану сначала придется покинуть организацию.
"Выход <...> будет означать прежде всего возвращение экспортных ограничений, прекращение применения единых требований к продукции и услугам, возврат полного таможенного контроля, отмену в отношении мигрантов из Армении преференциального режима, а также применение стандартных тарифов к транспортировке грузов", — отметил Шевцов.
Аграриям в этом случае придется искать новые рынки сбыта: из-за таможенных пошлин их товары перестанут быть конкурентоспособными. Вырастут расходы на грузоперевозки, сократятся инвестиции, не будет льготных поставок энергоносителей.
Выход Армении из ЕАЭС также приведет к значительному экономическому спаду, считает Шевцов.
"ВВП, по самым консервативным оценкам, сократится на 15,1%, внутреннее потребление — на 14,1%, промышленное производство — на 26,3%", — отметил замсекретаря Совбеза.
Основной ущерб придется на металлургию, производство напитков, табачных изделий и продуктов питания. Инфляция вырастет на 14,3 процентного пункта, безработица — на 6,4.
"В то же время другие страны <...> не испытают значительных отрицательных последствий — потери составят сотые доли процента", — добавил Шевцов.
По его словам, при вступлении в ЕС Армении также придется адаптироваться к стандартам Союза.
"Товары столкнутся с квотированием рынка <...> и необходимостью соответствия <...> техрегламентам, что, в свою очередь, потребует дополнительных инвестиций. Необходимость введения европейской системы таможенного контроля фактически поставит крест на свободном транзите товаров", — пояснил замсекретаря Совбеза.
В результате ВВП страны может снизиться еще на 7,7%, внутреннее потребление — на 7,48, инфляция прибавит 8,3 процентного пункта, а безработица — 4,1, резюмировал Шевцов.
