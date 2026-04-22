В Благовещенске умер ребенок, пострадавший при пожаре в многоэтажке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Благовещенске в многоквартирном доме произошел пожар.
- В результате пожара погибли трое взрослых и двое детей, один из которых скончался в больнице.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Ребенок, пострадавший в результате пожара в многоквартирном доме в Благовещенске, скончался в больнице, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по Амурской области.
По данным ведомства, в ночь на четверг в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного четырехэтажного дома по улице Пионерская обнаружены тела двух мужчин и 7-летнего ребенка.
"Еще один ребенок, 2017 года рождения, скончался в медицинском учреждении. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Следственно-оперативная группа с участием следователя-криминалиста провела осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
По данным главка МЧС по региону, пожарные спасли 13 человек, из них три ребенка.