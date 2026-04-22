В Благовещенске умер ребенок, пострадавший при пожаре в многоэтажке
22:51 22.04.2026
В Благовещенске умер ребенок, пострадавший при пожаре в многоэтажке

СК: пострадавший в пожаре в Благовещенске ребенок скончался в больнице

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Благовещенске в многоквартирном доме произошел пожар.
  • В результате пожара погибли трое взрослых и двое детей, один из которых скончался в больнице.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр – РИА Новости. Ребенок, пострадавший в результате пожара в многоквартирном доме в Благовещенске, скончался в больнице, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по Амурской области.
По данным ведомства, в ночь на четверг в ходе тушения пожара в квартире многоквартирного четырехэтажного дома по улице Пионерская обнаружены тела двух мужчин и 7-летнего ребенка.
"Еще один ребенок, 2017 года рождения, скончался в медицинском учреждении. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Следственно-оперативная группа с участием следователя-криминалиста провела осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
По данным главка МЧС по региону, пожарные спасли 13 человек, из них три ребенка.
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьПионерскийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
