Замглавы парка "Патриот" арестовали по делу о взятке на 18 миллионов рублей

- Заместителя генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука обвинили в получении взятки в размере 18 миллионов рублей.
- Его арестовали и заключили под стражу.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замгендиректора парка "Патриот" Минобороны Виталия Мелимука арестовали по обвинению во взятке, сообщил СК.
"В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
© УСМИ СК РоссииЗадержание генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука во время получения взятки. Кадр видео
© УСМИ СК России
Задержание генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука во время получения взятки. Кадр видео
Сейчас следователи устанавливают других причастных к преступлению.
В объединенной пресс-службе судов Подмосковья рассказали, что в декабре 2025-го Мелимук потребовал ежеквартально передавать ему "откаты" в размере десяти процентов от оплаты по контрактам.
В середине апреля суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Павлу Попову, который отвечал за работу парка "Патриот". Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год он похитил более 25 миллионов рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Они оба признали вину.
Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Тем самым он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Кроме того, начиная с 2014-го фигурант получал от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятки за общее покровительство, их сумма составила более 45 миллионов рублей.
