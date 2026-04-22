Замглавы парка "Патриот" арестовали по делу о взятке на 18 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместителя генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука обвинили в получении взятки в размере 18 миллионов рублей.

Его арестовали и заключили под стражу.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замгендиректора парка "Патриот" Минобороны Виталия Мелимука арестовали по обвинению во взятке, сообщил СК.

ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним", — говорится в канале ведомства на платформе " "В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директораза общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним", — говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

© УСМИ СК России Задержание генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука во время получения взятки. Кадр видео

Сейчас следователи устанавливают других причастных к преступлению.

В объединенной пресс-службе судов Подмосковья рассказали, что в декабре 2025-го Мелимук потребовал ежеквартально передавать ему "откаты" в размере десяти процентов от оплаты по контрактам.

В середине апреля суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Павлу Попову, который отвечал за работу парка "Патриот". Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.

признали вину . По данным следствия, с 2021 по 2024 год он похитил более 25 миллионов рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров . Они оба

Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Тем самым он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.