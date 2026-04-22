Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 22.04.2026 (обновлено: 12:39 22.04.2026)
Замглавы парка "Патриот" арестовали по делу о взятке на 18 миллионов рублей

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместителя генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука обвинили в получении взятки в размере 18 миллионов рублей.
  • Его арестовали и заключили под стражу.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Замгендиректора парка "Патриот" Минобороны Виталия Мелимука арестовали по обвинению во взятке, сообщил СК.
"В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
© УСМИ СК РоссииЗадержание генерального директора парка "Патриот" Минобороны России Виталия Мелимука во время получения взятки. Кадр видео
Сейчас следователи устанавливают других причастных к преступлению.
В объединенной пресс-службе судов Подмосковья рассказали, что в декабре 2025-го Мелимук потребовал ежеквартально передавать ему "откаты" в размере десяти процентов от оплаты по контрактам.
В середине апреля суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Павлу Попову, который отвечал за работу парка "Патриот". Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год он похитил более 25 миллионов рублей. Его сообщниками были директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Они оба признали вину.
Начиная с 2020 года Попов незаконно трудоустроил в парк работников, но при этом освободил их от обязанностей. Тем самым он причинил ущерб государству на сумму свыше восьми миллионов рублей.
Кроме того, начиная с 2014-го фигурант получал от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятки за общее покровительство, их сумма составила более 45 миллионов рублей.
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)РоссияПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала