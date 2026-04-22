Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Ростова" сильно расстроился после матча с "Сочи"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:15 22.04.2026 (обновлено: 12:32 22.04.2026)
Футболист "Ростова" сильно расстроился после матча с "Сочи"

Футболист "Ростова" Щетинин назвал матч против "Сочи" самым обидным в карьере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Щетинин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин, комментируя последние результаты команды в чемпионате России, заявил, что матч 25-го тура против "Сочи" стал самым обидным в его карьере.
Встреча прошла 17 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей (1:0). На 89-й минуте отличился Кирилл Заика. В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" во вторник сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).
"Первый тайм (матча с ЦСКА) мы забрали, а во втором полностью отдали игру сопернику. Считаю, что ничейный результат закономерен. ЦСКА - топ-клуб. Всегда тяжело играть с такими командами, особенно если ты в гостях. Что касается "Сочи", то это самый обидный мой матч за всю карьеру. Есть моменты, подходы, но пропустили в конце и потеряли важные три очка. Сейчас осталось четыре игры, нужно минимум две-три победы, чтобы чувствовать себя комфортно", - сказал Щетинин РИА Новости.
Также полузащитник оценил игру ЦСКА, который после зимнего перерыва одержал две победы в восьми матчах чемпионата.
"Сейчас, например, и "Локомотив", и "Зенит" не так стабильно играют, как было раньше. И у ЦСКА сейчас проблемы. В матче это не сильно ощущалось, но чувствовалась потеря (Матвея) Кисляка. В первом круге против него было очень тяжело играть, он очень много бегает, отбирает мячи. В игре его не было, поэтому чуть полегче было. Но при этом у ЦСКА есть (Иван) Обляков, Мойзес, (Данил) Круговой - лидеры команды. С ними всегда тяжело играть", - отметил полузащитник "Ростова".
08:48
 
ФутболСпортКирилл ЩетининПФК ЦСКАСочиРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала