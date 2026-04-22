Футболист "Ростова" сильно расстроился после матча с "Сочи"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист "Ростова" Кирилл Щетинин, комментируя последние результаты команды в чемпионате России, заявил, что матч 25-го тура против "Сочи" стал самым обидным в его карьере.
Встреча прошла 17 апреля в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей (1:0). На 89-й минуте отличился Кирилл Заика. В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" во вторник сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).
"Первый тайм (матча с ЦСКА) мы забрали, а во втором полностью отдали игру сопернику. Считаю, что ничейный результат закономерен. ЦСКА - топ-клуб. Всегда тяжело играть с такими командами, особенно если ты в гостях. Что касается "Сочи", то это самый обидный мой матч за всю карьеру. Есть моменты, подходы, но пропустили в конце и потеряли важные три очка. Сейчас осталось четыре игры, нужно минимум две-три победы, чтобы чувствовать себя комфортно", - сказал Щетинин РИА Новости.
Также полузащитник оценил игру ЦСКА, который после зимнего перерыва одержал две победы в восьми матчах чемпионата.
"Сейчас, например, и "Локомотив", и "Зенит" не так стабильно играют, как было раньше. И у ЦСКА сейчас проблемы. В матче это не сильно ощущалось, но чувствовалась потеря (Матвея) Кисляка. В первом круге против него было очень тяжело играть, он очень много бегает, отбирает мячи. В игре его не было, поэтому чуть полегче было. Но при этом у ЦСКА есть (Иван) Обляков, Мойзес, (Данил) Круговой - лидеры команды. С ними всегда тяжело играть", - отметил полузащитник "Ростова".