Агент посоветовал "Зениту" рассмотреть продление контракта с Сантосом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что петербургскому "Зениту" уже сейчас нужно рассмотреть вариант продления контракта с бразильским защитником Дугласом Сантосом.
Ранее бразильский ESPN сообщил, что Дуглас Сантос не планирует продлевать контракт с "Зенитом", который действует до лета 2027 года, и может покинуть клуб после его окончания или после чемпионата мира, рассчитывая повысить свою стоимость.
"Я думаю, что Дуглас - это, конечно, очень интересный игрок, который уже проявил себя в РПЛ. Он хорошо адаптировался, интегрировался. И, конечно, любой игрок, независимо от того, где он играет, всегда думает о себе", - сказал Барбоза.
"На мой взгляд, он вполне может играть еще как минимум два года на высоком уровне. Ему недавно исполнилось 32 года, поэтому это вполне реально. Я думаю, что "Зениту" нужно пораньше определиться с его будущим. Остался один год контракта, значит, в принципе клуб может его продать. У него есть рынок, он вполне может найти хороший клуб, особенно в Бразилии. Но также может продолжать играть в "Зените", - отметил Барбоза.
По словам агента, Дуглас Сантос и "Зенит" должны в ближайшее время сесть за стол переговоров и решить вопрос по контракту. "Лично я считаю, что продление контракта со стороны "Зенита" - вполне реальный вариант. Это игрок, который может давать стабильность и гарантии. Как минимум два года он способен играть на высоком уровне. Мне кажется, что "Зенит", скорее всего, будет стараться продлить с ним контракт", - добавил Барбоза.