Рейтинг@Mail.ru
Агент посоветовал "Зениту" рассмотреть продление контракта с Сантосом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:52 22.04.2026 (обновлено: 21:01 22.04.2026)
Агент посоветовал "Зениту" рассмотреть продление контракта с Сантосом

Барбоза: "Зениту" нужно сейчас рассмотреть вариант продлить контракт с Сантосом

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дуглас Сантос. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что петербургскому "Зениту" стоит рассмотреть вариант продления контракта с бразильским защитником Дугласом Сантосом.
  • По его словам, футболист может играть на высоком уровне еще как минимум два года.
  • Агент считает, что продление контракта с Дугласом Сантосом со стороны "Зенита" — вполне реальный вариант.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что петербургскому "Зениту" уже сейчас нужно рассмотреть вариант продления контракта с бразильским защитником Дугласом Сантосом.
Ранее бразильский ESPN сообщил, что Дуглас Сантос не планирует продлевать контракт с "Зенитом", который действует до лета 2027 года, и может покинуть клуб после его окончания или после чемпионата мира, рассчитывая повысить свою стоимость.
"Я думаю, что Дуглас - это, конечно, очень интересный игрок, который уже проявил себя в РПЛ. Он хорошо адаптировался, интегрировался. И, конечно, любой игрок, независимо от того, где он играет, всегда думает о себе", - сказал Барбоза.
"На мой взгляд, он вполне может играть еще как минимум два года на высоком уровне. Ему недавно исполнилось 32 года, поэтому это вполне реально. Я думаю, что "Зениту" нужно пораньше определиться с его будущим. Остался один год контракта, значит, в принципе клуб может его продать. У него есть рынок, он вполне может найти хороший клуб, особенно в Бразилии. Но также может продолжать играть в "Зените", - отметил Барбоза.
По словам агента, Дуглас Сантос и "Зенит" должны в ближайшее время сесть за стол переговоров и решить вопрос по контракту. "Лично я считаю, что продление контракта со стороны "Зенита" - вполне реальный вариант. Это игрок, который может давать стабильность и гарантии. Как минимум два года он способен играть на высоком уровне. Мне кажется, что "Зенит", скорее всего, будет стараться продлить с ним контракт", - добавил Барбоза.
ФутболСпортДуглас СантосЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала