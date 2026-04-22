Пермская делегация начала работу на экологическом саммите в Казахстане

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края начала работу на Региональном экологическом саммите в Астане, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Данный форум призван объединить страны Центральной Азии с целью выработки совместных решений по борьбе с изменением климата.

Участие в Региональном экологическом саммите в Казахстане открывает для предприятий Пермского края новые рынки и возможности для партнерства в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что на коллективном стенде Прикамья представлены инновационные разработки: технологии очистки воды и почвы, профессиональная экипировка, а также полимерные геомембраны и экологичные противогололедные материалы. Данные решения уже апробированы в Пермском крае и могут применяться в различных сферах, в том числе в промышленности.

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) "Рациональное недропользование" познакомит участников и гостей саммита с технологией очистки кислых шахтных вод, разработанной молодыми учеными Пермского края. По результатам испытаний подтверждена возможность удаления из воды некоторых опасных компонентов и доведения воды до нормативов по основным загрязнителям – металлам.

Кроме того, пермский завод сорбентов "УралХимСорб" продемонстрирует сорбенты. А предприятие "Пермодежда" покажет линейку профессиональной и туристической одежды из износостойких материалов с эргономичным кроем, которая сочетает российские стандарты безопасности и современные технологии. Компанией "Кредо-пласт" будут представлены полимерные геомембраны для противофильтрационных экранов на промышленных и экологических объектах. Уральский завод противогололедных материалов продемонстрирует противогололедный материал "Бионорд" и пылеподавляющий состав "Бионорд Антипыль", которые являются безопасными для окружающей среды.

В рамках деловой программы делегация проведет встречи с представителями бизнеса и органов власти Казахстана, отметили в пресс-службе.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в "Макс", делегация региона в эти дни впервые принимает участие в Региональном экологическом саммите в Астане — большой международной площадке, где обсуждают вопросы экологии, климата и развития отрасли.

По его словам, для региона форум является не только экспертной площадкой, но и новыми возможностями для предприятий региона, науки, образования и международного сотрудничества.

"Провели рабочую встречу с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерланом Нуралиевичем Нысынбаевым. Обсудили темы, которые важны и для наших регионов. В том числе оздоровление водных объектов, восстановление лесов, развитие экотуризма и современные природоохранные решения. Поделился опытом Прикамья", – написал Махонин.

Он добавил, что в 2024 году в регионе запустили программу реконструкции гидротехнических сооружений, в рамках которой до 2030 года планируется отремонтировать 27 объектов. Для защиты лесов используется авиамониторинг, космомониторинг и камеры видеонаблюдения. А благодаря системе "Лесохранитель" в Прикамье удается выявлять треть лесных пожаров на ранней стадии.

Губернатор также рассказал о проекте "Зеленое кольцо". На данный момент это уже более 70 километров экотроп, места для отдыха и спорта, визит-центры и Центр экологической культуры.

"На саммите работают предприятия Пермского края. В составе делегации — Пермский НОЦ, "УралХимСорб", "Пермодежда", "Кредо-пласт", Уральский завод противогололедных материалов и другие предприятия. Они показывают реальные разработки: технологии очистки воды и почвы, современные материалы, экологичные решения для ЖКХ и промышленности", – отметил Махонин.

Он заключил, что для компаний региона саммит дает возможность выйти на новые рынки, найти партнеров и укрепить позиции продукции за рубежом.