Пермская делегация начала работу на экологическом саммите в Казахстане

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края начала работу на Региональном экологическом саммите в Астане, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
Данный форум призван объединить страны Центральной Азии с целью выработки совместных решений по борьбе с изменением климата.
Пермская галерея начала работу в новом здании
31 марта, 15:11
Участие в Региональном экологическом саммите в Казахстане открывает для предприятий Пермского края новые рынки и возможности для партнерства в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что на коллективном стенде Прикамья представлены инновационные разработки: технологии очистки воды и почвы, профессиональная экипировка, а также полимерные геомембраны и экологичные противогололедные материалы. Данные решения уже апробированы в Пермском крае и могут применяться в различных сферах, в том числе в промышленности.
Пермский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) "Рациональное недропользование" познакомит участников и гостей саммита с технологией очистки кислых шахтных вод, разработанной молодыми учеными Пермского края. По результатам испытаний подтверждена возможность удаления из воды некоторых опасных компонентов и доведения воды до нормативов по основным загрязнителям – металлам.
Кроме того, пермский завод сорбентов "УралХимСорб" продемонстрирует сорбенты. А предприятие "Пермодежда" покажет линейку профессиональной и туристической одежды из износостойких материалов с эргономичным кроем, которая сочетает российские стандарты безопасности и современные технологии. Компанией "Кредо-пласт" будут представлены полимерные геомембраны для противофильтрационных экранов на промышленных и экологических объектах. Уральский завод противогололедных материалов продемонстрирует противогололедный материал "Бионорд" и пылеподавляющий состав "Бионорд Антипыль", которые являются безопасными для окружающей среды.
В рамках деловой программы делегация проведет встречи с представителями бизнеса и органов власти Казахстана, отметили в пресс-службе.
Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале в "Макс", делегация региона в эти дни впервые принимает участие в Региональном экологическом саммите в Астане — большой международной площадке, где обсуждают вопросы экологии, климата и развития отрасли.
По его словам, для региона форум является не только экспертной площадкой, но и новыми возможностями для предприятий региона, науки, образования и международного сотрудничества.
"Провели рабочую встречу с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерланом Нуралиевичем Нысынбаевым. Обсудили темы, которые важны и для наших регионов. В том числе оздоровление водных объектов, восстановление лесов, развитие экотуризма и современные природоохранные решения. Поделился опытом Прикамья", – написал Махонин.
Он добавил, что в 2024 году в регионе запустили программу реконструкции гидротехнических сооружений, в рамках которой до 2030 года планируется отремонтировать 27 объектов. Для защиты лесов используется авиамониторинг, космомониторинг и камеры видеонаблюдения. А благодаря системе "Лесохранитель" в Прикамье удается выявлять треть лесных пожаров на ранней стадии.
Губернатор также рассказал о проекте "Зеленое кольцо". На данный момент это уже более 70 километров экотроп, места для отдыха и спорта, визит-центры и Центр экологической культуры.
"На саммите работают предприятия Пермского края. В составе делегации — Пермский НОЦ, "УралХимСорб", "Пермодежда", "Кредо-пласт", Уральский завод противогололедных материалов и другие предприятия. Они показывают реальные разработки: технологии очистки воды и почвы, современные материалы, экологичные решения для ЖКХ и промышленности", – отметил Махонин.
Он заключил, что для компаний региона саммит дает возможность выйти на новые рынки, найти партнеров и укрепить позиции продукции за рубежом.
Первый Региональный экологический саммит (RES) открылся в среду в Астане. Около 1,5 тысячи участников из стран Средней Азии, ЕС, ШОС и Ближнего Востока должны выработать практические решения для преодоления экологических и климатических вызовов региона и мира.
Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне
25 февраля, 13:38