Названы составы "Локомотива" и "Зенита" на матч 26-го тура РПЛ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стали известны стартовые составы московского футбольного клуба "Локомотив" и петербургского "Зенита" на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Состав "Локомотива", опубликованный на сайте РПЛ, выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Зелимхан Бакаев, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
У "Зенита" с первых минут на поле выйдут: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро.