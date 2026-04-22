Рейтинг@Mail.ru
Названы составы "Локомотива" и "Зенита" на матч 26-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:47 22.04.2026 (обновлено: 19:07 22.04.2026)
Названы составы "Локомотива" и "Зенита" на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Локомотив" и "Зенита" на матч 26-го тура РПЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва) - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 26-го тура РПЛ.
  • Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:45 мск.
  • «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками, «Локомотив» (48 баллов) идет на третьей позиции.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стали известны стартовые составы московского футбольного клуба "Локомотив" и петербургского "Зенита" на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:45 мск. "Зенит" лидирует в таблице чемпионата России с 55 очками, "Локомотив" (48 баллов) идет на третьей позиции.
Состав "Локомотива", опубликованный на сайте РПЛ, выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь, капитан), Лукас Фассон, Сесар Монтес, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Зелимхан Бакаев, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев, Александр Руденко.
У "Зенита" с первых минут на поле выйдут: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро.
Футбол. РПЛ. Алексей Сухой - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Стало известно, кто рассудит "Локомотив" и "Зенит" в 26-м туре РПЛ
20 апреля, 13:16
 
ФутболСпортМоскваРоссияАнтон МитрюшкинСесар Монтес (24.02.1997)Локомотив (Москва)ЗенитСантосЛукас ФассонРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала