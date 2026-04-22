В Воронежской области ночью уничтожили сорок беспилотников.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сорок беспилотников уничтожены ночью в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и пятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 40 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
