Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 22.04.2026

Путин рассказал, что видел победы российских борцов на Чемпионате Европы

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что видел победы российских борцов на Чемпионате Европы.
Путин в среду вручил госнаграды российским боксерам. После церемонии глава государства кратко пообщался с председателем исполнительного комитета Федерации бокса РФ и попечительского совета Федерации спортивной борьбы РФ Умаром Кремлевым. Он рассказал об успехах российских борцов на европейской арене.
"Сегодня борьба тоже результат показала сейчас на (Чемпионате Европы - ред.) Европе. Десять золотых (медалей - ред.)", - сказал Кремлев, обращаясь к президенту.
"Я вижу", - отреагировал Путин.
Российские борцы завоевали 10 золотых медалей на Чемпионате Европы в Словакии в 2025 году. Чемпионат Европы 2026 года стартовал в Албании в понедельник, 20 апреля. Российские атлеты в первые дни соревнований уже завоевали две золотых медали. Чемпионами стали Сергей Емелин и Эмин Сефершаев.
СпортРоссияВладимир ПутинУмар Кремлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала