МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что видел победы российских борцов на Чемпионате Европы.
Путин в среду вручил госнаграды российским боксерам. После церемонии глава государства кратко пообщался с председателем исполнительного комитета Федерации бокса РФ и попечительского совета Федерации спортивной борьбы РФ Умаром Кремлевым. Он рассказал об успехах российских борцов на европейской арене.
"Сегодня борьба тоже результат показала сейчас на (Чемпионате Европы - ред.) Европе. Десять золотых (медалей - ред.)", - сказал Кремлев, обращаясь к президенту.
"Я вижу", - отреагировал Путин.
Российские борцы завоевали 10 золотых медалей на Чемпионате Европы в Словакии в 2025 году. Чемпионат Европы 2026 года стартовал в Албании в понедельник, 20 апреля. Российские атлеты в первые дни соревнований уже завоевали две золотых медали. Чемпионами стали Сергей Емелин и Эмин Сефершаев.