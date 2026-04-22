11:40 22.04.2026 (обновлено: 12:31 22.04.2026)
Пьяный призер Олимпиады попал в жесткую аварию на велосипеде

Словенский прыгун с трамплина Кранец попал в больницу после падения с велосипеда

Велосипедное колесо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словенский прыгун с трамплина Роберт Кранец попал в больницу после падения с велосипеда.
  • Он выехал на встречную полосу, налетел на бордюр и получил серьезные травмы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
  • После происшествия Кранец был доставлен в ближайшую больницу.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Словенский прыгун с трамплина Роберт Кранец госпитализирован после серьезного падения во время прогулки на велосипеде, сообщает издание Slovenske novice.
По данным полиции, Кранец, предположительно, выехал на встречную полосу и налетел на бордюр, что привело к падению и серьезным травмам. Перед падением он ехал со скоростью 33,8 километра в час. В ходе расследования полиция установила, что 44-летний спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.
Словенец первоначально был доставлен в ближайшую больницу, откуда его на военном вертолете привезли в Университетский клинический центр в Любляне для проведения операции.
Кранец является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером чемпионата мира 2011 года. Завершил карьеру в 2019 году.
Работник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Российскую легкоатлетку госпитализировали после жуткого нападения собак
29 марта, 10:41
 
