Пьяный призер Олимпиады попал в жесткую аварию на велосипеде

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Словенский прыгун с трамплина Роберт Кранец госпитализирован после серьезного падения во время прогулки на велосипеде, сообщает издание Slovenske novice.
По данным полиции, Кранец, предположительно, выехал на встречную полосу и налетел на бордюр, что привело к падению и серьезным травмам. Перед падением он ехал со скоростью 33,8 километра в час. В ходе расследования полиция установила, что 44-летний спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.
Словенец первоначально был доставлен в ближайшую больницу, откуда его на военном вертолете привезли в Университетский клинический центр в Любляне для проведения операции.
Кранец является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером чемпионата мира 2011 года. Завершил карьеру в 2019 году.