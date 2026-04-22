Как Плющенко стал секс-бомбой: японцы стыдливо прикрывались ладошкой

Эту провокацию Плющенко многие отлично помнят даже спустя 25 лет. Почему одни валялись от смеха, а другие стыдились? РИА Новости рассказывает о хите нашего олимпийского чемпиона, взорвавшего устои.

Он хотел добиться власти над судьями

Песня Sex Bomb вышла в 1999 году и сразу стала суперпопулярной, хотя до этого казалось, что лучшие годы певца Тома Джонса позади. Хореограф Евгения Плющенко Давид Авдыш взял хит на заметку и предложил его команде именно тогда, когда это правильнее всего смотрелось с имиджевой точки зрения. В 2001 году Плющенко выиграл все турниры в сезоне, включая долгожданный чемпионат мира. К тому же через год ему предстояла Олимпиада в Северной Америке . Нужно было запомниться и полюбиться местной аудитории, чтобы через нее потом иметь власть над судьями.

Замысел номера прост - самовлюбленный, но очень обаятельный качок оказывается на танцполе под зажигательную недвусмысленную песню. Он танцует, всячески показывает себя и даже устраивает стриптиз, снимая сначала куртку, потом жилет и брюки. Все это под бурные восторги зала. Продуманный костюм вкупе с игрой на самых простых чувствах, мощный замес самолюбования и самоиронии лучшего на тот момент фигуриста планеты - зрители были в экстазе.

Сыграло все: огромные бицепсы, золотые плавки, фирменные движения бедрами. А еще срежиссированный интерактив 18-летнего Евгения, который каждый раз выглядел как импровизация - сначала он целовал руку одной даме в партере, потом заигрывал со всем стадионом, а под конец вообще перепрыгивал через бортик и прямо в золотых трусах шел на трибуны обниматься со случайной пожилой фанаткой.

Отшатнулся как от привидения

Вначале было слово хореографа. Авдыш поставил на льду хореографию, и только потом к разученным движениям фигуриста добавился специальный мышечный корсет из поролона. С выраженным рельефом бицепсов, трицепсов и даже шестью кубиками пресса.

"Когда я все это примерил и посмотрелся в зеркало, чуть не умер со смеху - в отражении на меня смотрел эдакий Рэмбо из комикса. И те движения, которые Давид поставил, заиграли", - вспоминал Плющенко в своей автобиографии "Другое шоу".

Интересно, что неординарный костюм подготовила дизайнер, которая прежде была известна в первую очередь как театральный костюмер. Ирина Сафронова из Ленинградского малого театра оперы и балета выкроила два поролоновых комбинезона с мышцами, сшила их между собой, чтобы сам Плющенко помещался внутрь как гитара в чехол, и добавила в нужные места липучки для быстрого простого раздевания.

Раздеваться благодаря конструкторской задумке было действительно просто. Но чтобы кататься и тем более прыгать аксель в три с половиной оборота, понадобилась дополнительная сноровка. Корсет с накладными мышцами весил около трех килограммов, то есть существенно менял привычные параметры Евгения, необходимые для чистых прыжков.

Было у поролона еще неожиданное свойство. За один выход на шоу Плющенко мог запросто потерять пару килограммов веса. Костюм не пропускал воздух, создавая эффект сауны, так что работал как быстрая и эффективная сушка. Ну и в целом производил на окружающих неизгладимое впечатление. Многие, особенно телезрители, искренне верили картинке и недоумевали, когда это тонкий звонкий Плющенко успел так раскачаться. Евгений вспоминает связанный с этим курьез из реальной жизни:

"Перед шоу мне нужно было размяться. Я надел свой поролоновый костюм, жилетку, а сверху натянул тренировочные штаны и куртку. Выхожу из раздевалки, открываю дверь - и сталкиваюсь с каким-то американцем. Мужчина отшатнулся от меня, как от привидения - лицо худое, а сам такой раскачанный! Уважительно пропустив меня, он долго потом смотрел мне вслед".

Гном Гномычу тоже досталось

Как показало время, номер Sex Bomb, который Плющенко изначально воспринял скептически из-за провокационной темы и сложно осуществимого образа, стал одним из самых любимых у его болельщиков за всю длинную карьеру. К поролоновым мускулам Евгений возвращался много раз: например, когда взял золото на Олимпиаде в Турине в 2006 году. В том же году на шоу в Куршевеле замиксовал образ качка с образом малыша в песочнике и с пустышкой - под конец вместо золотых плавок на нем оказались подгузники. Он неоднократно показывал своего качка на коммерческих ледовых шоу в Америке Японии , каждый раз немного меняя детали, но сохраняя канву номера. Зрители в разных странах, в зависимости от местного менталитета, неодинаково воспринимали стриптиз перекаченного силача. Американцы, европейцы и россияне хохотали в голос и аплодировали стоя. Японцы смущались и отводили глаза, но все же смеялись:

« "Скромные и воспитанные японцы во время моего выступления стыдливо опускали глаза. А если и хихикали, то потихонечку, прикрывшись ладошкой", - говорил Плющенко.

Одно из знаковых выступлений Sex Bomb случилось в 2018 году в Москве при участии сына Плющенко. Четырехлетний на тот момент Гном Гномыч вышел на лед в финале песни в таком же, как у папы, поролоновом костюмчике с мышцами. Сделал выпад, ласточку, покатался по кругу, поиграл мускулами и с невозмутимым видом покинул лед, собрав мягкие игрушки. Так Плющенко-старший поблагодарил поклонников, отмечая свое 35-летие.