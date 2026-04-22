"Вяльбе сказала: "Ты стар". И выгнала": хитовое интервью голоса русских лыж

Его бесила тупость партнеров и поведение Губерниева. Вяльбе смотрела на него как на отработанный материал, а рэпер Баста – как на работягу с завода. У него чесались кулаки. Он чувствовал себя кинутым, униженным, упавшим на дно. Как встать после нокдаунов и стать звездой? Мощное интервью РИА Новости об изнанке нашего спорта дал новый голос российских лыжных гонок Александр Панжинский.

"Я – никто, чувствовал себя брошенным"

- После завершения карьеры ты без проблем нашел себя.

- Ошибочное впечатление. Тяжелый период был. Особенно психологически. 2020 год, пандемия. У меня уже есть сын, жена беременна вторым. Огромная ответственность, а я как будто никому не нужен. Куда бы ни просился, мне предлагали либо самые низшие должности, либо отвечали отказом. Были мысли даже на HH податься. Жена подкинула идею пойти в персональные тренеры. Попробовал, но знаний не хватало. Поступил в Российский международный олимпийский университет.

- Помогло выбраться из ямы?

- Да. До этого я чувствовал брошенным, кинутым и нужным только своей семье. Смирился, что меня все забыли. Начинал все сначала, наработал клиентскую базу. Создал клуб, учился вести бизнес. В 2022 году провел первые соревнования. Ни спонсоров, ни поддержки, все за свои деньги, даже ушел в минус. Но это была инвестиция в будущее.

© Фото : социальные сети Александр Панжинский (справа) и Дмитрий Губерниев

- А как на телевидении оказался?

- Сначала приглашали экспертом. Потом комментатором, зрители оценили. Начал даже подменять Александра Легкова на Кубке мира. Рассуждал так: "Я – не призер Олимпиады, я - никто". И поймал кураж. Как же круто, что теперь меня узнают по голосу!

- Дмитрий Губерниев – балабол или лучший комментатор страны?

- Несомненно, он – профессионал. Умеет выкручиваться из любой ситуации, находить слова в нужный момент. А как он умеет держать внимание зрителя? Даже в видах спорта, где он не силен как эксперт. Единственное, что он потерял со временем – беспристрастность и нейтральность, которую, как мне кажется, должен соблюдать комментатор. Возможно, в силу своего авторитета. Либо же он выбрал такой образ. Часто оценивает тренеров, чиновников спортивных и неспортивных.

- Как в ситуации с Еленой Вяльбе.

- Дмитрий перешел из ранга комментатора в ранг шоумена. Он гонится за медийностью, за цитируемостью. И эта погоня подталкивает его говорить порой слишком резко. Идти на конфронтацию. Даже где-то оскорбляя других. Вступая в конфликты, как с Еленой Валерьевной. Мне это не близко. Я – человек дружелюбный, пытаюсь сглаживать углы. Дмитрий же выбрал путь обострения. Это точно не мой путь. Как к профессионалу отношусь к нему с глубоким уважением. Но его путь медийного роста не поддерживаю.

- Так в итоге, на чьей ты стороне в конфликте "Губерниев/Вяльбе".

- В большей степени – на стороне Елены Валерьевны. Вяльбе правильно делает, что ушла в позицию "собаки лают, караван идет". Хотя от Дмитрия есть объективные доводы. Но нет ни одной федерации, где нет проблем. Да, он хочет помочь развитию спорта в России. И если бы он вошел в единую команду с Еленой Валерьевной, это было бы сильно. Могли бы горы свернуть с его ресурсами. Но, к сожалению, они в состоянии конфронтации.

- Кстати, ты как-то выкладывал видео со жгутом и словами: "Это моя работа – мотивировать людей".

- Не, это исключительно юмор! Я не жесткий. Демократичный и дипломатичный тренер. У меня были хорошие учителя, Юрий Михайлович Каминский, Маркус Крамер. Они научили меня мягко направлять спортсмена.

- То есть, от тренеров не получал по заднице?

- Мне повезло, первый тренер – мой отец. До 16 лет, все взросление, я провел с ним. Да, он был строг, у нас 40 лет разницы. На тренировках называл его всегда по имени и отчеству. Никаких "папа". Дисциплина была, но никакого рукоприкладства, унижения и оскорбления. По заднице, может быть, и давал, но не на тренировках. Мы с братом постоянно чудили и дрались. Чтобы вправить нам мозги, иногда нужно было чуть охладить наш пыл. Нет, нас постоянно не лупили, но угроза в воздухе витала!

"Хотелось и втащить, и избить"

- Прошедший лыжный сезон в России не обошелся без громких скандалов. Как, например, случившееся между Александром Большуновым и Александром Бакуровым. Ты попадал в подобные ситуации?

- Бывало, что хотел очень сильно кое-кому и втащить, и толкнуть, и избить прям. Но воспитание не позволяло. Всегда сто раз подумаю, на эмоциях стараюсь не действовать. Хотя плохое поведение соперника, бывало, лишало меня побед.

- Например?

- Конфликт с Ермилом Вокуевым на чемпионате России в 2014 году. Я был однозначным фаворитом. В финале начал спокойно, не стал убегать сразу. Это было ошибкой. Ермил накатил на меня. Жестко прыгнул на лыжи, потом еще и подрезал несколько раз. В итоге я на финише попал в медленную лыжню. Остался четвертым. К тому моменту уже пролетел мимо сочинской Олимпиады, а тут должен был стать чемпионом! Душу разрывало прям. Пообщались грубо потом. Дня три ходил злой. Все сгладилось только через год.

- Обидно.

- Также с Никитой Крюковым был неприятный случай. Бежали на этапе Кубка мира в Стокгольме. Невероятно хорошая форма у меня, до этого занял шестое место в Драммене. И вот в Швеции я выигрываю квалификацию, Никита – 27-й. В полуфинал он попадает лаки-лузером. Бежим вместе, еще Нортуг с нами. И вот в один из поворотов заходим параллельно с Крюковым, я говорю: "Давай аккуратно". Он видит, что иду рядом, активно толкается ногой и ломает мне палку. Эмоций добавило еще и то, что я дал ему свои лыжи перед стартом. Невероятно обидно. В итоге он вышел в финал и выиграл. И даже не извинился: "Сам виноват".

- Долго не общались потом?

- Через некоторое время поговорили. Закрыли конфликт. Такие моменты надо пережить, на эмоциях не скакать, мы же не боксеры. И Саша Большунов допустил ошибку, что повелся на эмоции. Не думаю, что он хотел сделать так, как получилось, это стечение обстоятельств, забор был не закреплен. Но то, что он со спины толкнул человека, Сашу не красит. Да и потом не признал вину. Это и вызвало негодование людей.

- Твое – в том числе?

- После завершения карьеры я отношусь к спорту как к шоу. Для популярности лыжных гонок подобные скандалы – очень круто, отличный пиар. Никто не помнит, как Саша Большунов выступал на этапе Кубка России в Кировске. Но все помнят о том моменте!

- А в словесной пикировке Большунова с Коростелевым – ты за кого? Как оценишь слова Савелия, который поставил под сомнение звание "гордости страны".

- Это было резко. Но в чем-то он прав. Национального героя определяет не количество медалей. Герой – это образец для подражания. А поступок Саши задвинул награды на второй план. Олимпийский чемпион не может себе позволять делать то, что может перворазрядник. Повышается зарплата, блага, но растет и ответственность. И Саша поставил под сомнение: а действительно ли он кумир для молодежи?

- Как ты отреагировал на слова Большунова, назвавшего Олимпиаду-2026 цирком? "Приезжай и забирай медали".

- Нельзя так высказываться об Олимпийских играх. Где у твоего товарища по команде не получилось взять медаль. Получается, принизил еще и Савелия. Коростелев, конечно, принял это на свой счет. Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчет золотых – не уверен. Такие высказывания его не красят. Был в ранге любимца, а теперь все больше недоброжелателей наживает. Его путь чем-то напоминает путь Губерниева. Блестящий спортсмен, но шоумен – своеобразный.

- Но карьеру завершать ему, наверное, не стоит?

- Нет, конечно. Его последние результаты – показатель. А если еще и добавится мотивации после допуска на международную арену. Он не старый. Они ровесники с Клебо. Я жду допуска и вновь их дуэли. Как мушкетеры. "Пять лет спустя". Да, Коростелев – классный спортсмен и приятный парень. Но по уровню до Большунова пока не дотягивает. Как бы я ни относился к его действиям, буду за Сашу болеть. Он крутой, величайший.

"Каминский бегал и поливал траву "Фэйри"

- Раз речь в разговоре зашла о Крюкове. Ходили разговоры, что ты на протяжении многих лет считал: Каминский "задвигает" тебя из-за симпатий к Никите.

- Это не только мое мнение, но и других ребят из команды. Методика тренера формируется из приемов, которые дали успех. Никита с Юрием Михайловичем шел со школьной скамьи. И он был тем, на ком Каминский пробовал различные варианты. Так и выстраивалась его общая тренерская методика. При этом у Никиты есть сильные и слабые стороны, как и у каждого спортсмена. Но ведь мы с ним абсолютно не похожи! А успех в группе Каминского зависел от того, насколько ты близок к образу Крюкова. Много талантливых ребят прошло через спринтерскую команду, но они не показали никакого результата.

- Хотя могли бы?

- Да. И Никита Ступак, и Иван Гуляев, и Максим Ковалев, много ребят. Сложно говорить, что во всем виноват Юрий Михайлович. Есть и другие примеры. Олег Орестович Перевозчиков, который выстраивал систему на Максиме Вылегжанине. Есть Юрий Викторович Бородавко, чья система сформировалась изначально на Евгении Дементьеве, Александре Легкове – очень функционально сильных спортсменах. И кто был слабее, того система просто перемалывала и выплевывала. А вот Александру Большунову и Алексею Червоткину подошло.

- Но ведь у тебя была медаль в Ванкувере.

- Это было стечение обстоятельств. За год до Игр я тренировался с Росковым Николаем Федоровичем. С ним выиграл и юниорский чемпионат мира. Акцент делался на дистанционные гонки, которые я неплохо бежал. Спринт был моей сильной стороной, но вкупе с хорошим функциональным уровнем, когда мог выдерживать все четыре забега. С багажом юниорского периода я вывез Олимпиаду. А затем начал спускаться вниз. Все время просаживался в финале. Мы много тренировали скорость, а она и так у меня была хороша. Но обид на Каминского нет.

- Каминский недавно покинул сборную России по биатлону. Его время ушло?

- Юрий Михайлович всегда отличался постоянным желанием развиваться и расти. Внедрял новинки, подключал науку. Не гнушался черновой работой. На тренировках по траве сам бегал и разведенным "Фэйри" поливал перед нами. Всегда ищет что-то новое, но не все это понимают. Его время не прошло. Для тренера он еще молодой.

"Встреча с Бахом была фикцией"

- Поговаривали, что Вяльбе была против твоего включения в состав на Олимпиаду-2018. Правда?

- Нет. Отобрался по всем правилам, абсолютно честно, через Кубок мира. Я удивлен был, что МОК одобрил мою кандидатуру. Потому что из всех спортсменов, кто ранее участвовал в Олимпийских играх, из опытных и возрастных, я оказался единственным.

- Спасибо непопаданию в состав на Игры в Сочи?

- Тоже об этом думал. Но ведь и Глеб Ретивых в них не участвовал. А почему тогда его не допустили? До сих пор нет понимания. Считаю, что я невезуч по жизни – в лотереях, азартных играх, но в тот момент все случилось наоборот. Невероятно счастлив был.

- В итоге ты занял 11-е место. Провал?

- Конечно. Ехал за медалью. Но получилось так, что моего смазчика, который знал лыжи "от и до", Володю Рысина, единственного из всей сервис-бригады не пустили на Олимпиаду. Плюс сложный снег в Корее. Отобрался в полуфинал лаки-лузером. И попал практически без отдыха в компанию Клебо, Пеллегрино, Большунова и Голберга. Но в тот сезон я был не готов бороться за топ-3.

- Почему?

- Резкое изменение тренировочных объемов после перехода в группу Крамера. У Маркуса они показались мне абсолютно дикими. Кроссы по 45 километров, велотренировки по пять часов и так далее. Хотя мне нравилась его методика. Просто организму поначалу было сложно адаптироваться. А вот затем почувствовал прогресс. Долго ждал этого.

- И завершил карьеру? Странно.

- Меня не оставили в составе сборной. Если бы дали шанс, возможно, многое бы еще получилось.

- Как так? Чье это решение?

- Елены Валерьевны. Мне было 28 лет, но она сказала: "Саша, извини, ты стар". Пришла же новая поросль, Большунов, Спицов, Червоткин. Набрали медалей на Олимпиаде и как будто бы подтолкнули Елену Валерьевну к мысли об обновлении состава. Новый цикл, и зачем команде Панжинский, который бегает только спринты классикой. Я был зол на Вяльбе. Сейчас смотрю, как в 28 лет бегают Большунов и Клебо, расцвет спортсмена. Мне шанса не дали.

- Больше с Вяльбе не обсуждал эту тему?

- У меня нет обид. Могу ее понять. Появились новые ребята. Которые и в спринте лучше меня. Плюс Устюгов, Ретивых. А если ты бегаешь только спринт, но не борешься за медали, зачем ты нужен сборной? Хотя тогда казалось, что все мечты разрушены.

- Кстати. На той Олимпиаде российские спортсмены провели встречу с президентом МОК Томасом Бахом. Какое впечатление он на тебя произвел?

- Если честно, впечатление того, что эта встреча – какая-то фикция ради галочки и показухи. Ответы размытые и заранее заготовленные. Понимал, что скорого улучшения ситуации в отношении российских лыжников ждать не стоит. Тогда окончательно понял, что геополитика играет решающую роль в спорте. Да, я оптимист. В 2018 году ждал, что светлое будущее скоро настанет. Уже 2026 год и до сих пор жду. И верю.

- Наслышан о твоей любви к интеллектуальным играм.

- Есть такое. С женой всегда смотрели "Что? Где? Когда?". Очень люблю. Недавно принимали участие с тем же Никитой Крюковым в "Сто к одному".

- Кого можешь назвать самым интеллектуальным из лыжников, с кем бегал?

- Кроме себя? А-ха-ха! А если серьезно, то это Петя Седов. Очень образованный парень. Он меня подсадил на "Историю государства Российского", книги привозил. Зачитывался. Не в обиду никому, без имен, но в сборной России есть такая проблема, что не с кем поговорить. Не о чем. Только спорт, машины, бытовой и низменный уровень, обыденность.

- Ты как-то выкладывал фото с Бастой. И написал, что после снимка ничего не изменилось. Мол, как он не знал, кто такой Панжинский, так и не знает. Что за скромность? Разве серебряный призер Олимпийских игр не круче певца?

- Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает. Мы – другая история. Не знают даже олимпийских чемпионов. Или же быстро забывают. Сравнивать себя с Бастой… К сожалению, я – как будто просто один из фанатов, который подошел с ним сфоткаться. Лыжами Василий не интересуется. Для него призер Олимпиады – как обычный рабочий с завода. Да и олимпийской медалью я перед собой никогда не трясу. У меня нет честолюбия, не стремлюсь, чтобы меня носили на руках и кричали "вау, какой ты крутой!"

© Фото : социальные сети Александр Панжинский (справа) и Василий Вакуленко

- А кто для тебя самые крутые лыжник и лыжница в истории?

- Однозначно, Йоханнес Клебо. И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год – на Олимпиаде. Он – невероятный гений. И главное, что бьет все рекорды и все равно продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться каким-нибудь ковидом. До мозга костей профессионал. Плюс он умеет монетизировать свой успех. А ведь вроде бы не Нортуг, не шоумен.

- А лыжница?