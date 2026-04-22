В World Aquatics отказались оценивать отказ Польши пускать россиян на ЧЕ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) не была в курсе отказа Польши допускать до чемпионата Европы по прыжкам в воду 2027 года спортсменов из России и Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

По сообщениям польских СМИ, президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года. Как отмечает polskieradio24.pl , это официальный ответ на решение World Aquatics о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами, которое было принято 13 апреля. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

"Поскольку мы не были осведомлены об этой ситуации ранее, World Aquatics не может дать комментарии", - заявили в пресс-службе World Aquatics в ответ на вопрос, может ли организация потребовать от European Aquatics перенести чемпионат Европы в ту страну, которая сможет принять всех участников.