В World Aquatics отказались оценивать отказ Польши пускать россиян на ЧЕ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) не была в курсе отказа Польши допускать до чемпионата Европы по прыжкам в воду 2027 года спортсменов из России и Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
По сообщениям польских СМИ, президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года. Как отмечает polskieradio24.pl, это официальный ответ на решение World Aquatics о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами, которое было принято 13 апреля. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Поскольку мы не были осведомлены об этой ситуации ранее, World Aquatics не может дать комментарии", - заявили в пресс-службе World Aquatics в ответ на вопрос, может ли организация потребовать от European Aquatics перенести чемпионат Европы в ту страну, которая сможет принять всех участников.
В октябре глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о том, что ОКР направит ноту главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры. Позднее Мазепин рассказал РИА Новости, что World Aquatics выразила поддержку россиянам и обратилась в европейские структуры после отказа Польши принимать российских спортсменов.