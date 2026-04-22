КСИР сообщил о задержании двух судов в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости . Иранские военные задержали два судна, попытавшихся пройти без разрешения в районе Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что суда были направлены в территориальные воды Ирана для проверки грузов и документов.