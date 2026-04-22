КСИР сообщил о задержании двух судов в Ормузском проливе
12:57 22.04.2026 (обновлено: 15:28 22.04.2026)
КСИР сообщил о задержании двух судов в Ормузском проливе

КСИР: иранские военные задержали два суда в районе Ормузского пролива

© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные задержали два судна, которые пытались пройти без разрешения в районе Ормузского пролива.
  • Задержанные суда — MSC-FRANCESCA и EPAMINODES — были направлены в территориальные воды Ирана для проверки грузов и документов.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Иранские военные задержали два судна, попытавшихся пройти без разрешения в районе Ормузского пролива, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"Военно-морские силы КСИР задержали и сопроводили к побережью Ирана два судна-нарушителя MSC-FRANCESCA, связанное с израильским режимом, и EPAMINODES, которые, не получив разрешения, поставили безопасность судоходства под угрозу", - передает агентство Tasnim заявление ВСМ КСИР.
Иранские военные в этой связи отметили, что "нарушение порядка и безопасности Ормузского пролива являются красными линиями" Ирана.
В свою очередь, гостелерадиокомпания Ирана сообщила, что суда были направлены в территориальные воды Ирана для проверки грузов и документов.
Информация о задержании появилась после того, как Центральное командование ВС США (CENTCOM) 20 апреля сообщило о захвате иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. МИД Ирана назвал это нападением и нарушением режима прекращения огня, а военные Ирана тогда пообещали ответить.
