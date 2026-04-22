Опрос показал, что россияне думают о Ленине

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Личность Владимира Ленина вызывает симпатию у 64% россиян, следует из результатов опроса, приуроченного ко дню рождению Ленина и опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Индекс личностного отношения к Ленину составил 56 пунктов из 100, в 2016 году этот показатель составлял 55 пунктов. Основатель Советского государства вызывает симпатию у 64% россиян, 20% говорят о неприязни к нему. По данным опроса, 16% респондентов считают, что Владимир Ленин действовал в интересах российского общества, 27% - в интересах большинства, 13% - в интересах небольшой группы лиц.
Индекс исторической поддержки Владимира Ленина составил 54 пункта из 100, в 2016 году этот показатель был равен 49 пунктам. Четыре из десяти (40%) опрошенных уверены, что деятельность Ленина принесла для России больше пользы, 18% считают, что больше вреда.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск), впоследствии основал Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков), и стал основателем Советского социалистического государства.