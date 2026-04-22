Медведева рассказала, как они с Тутберидзе решили сделать номер под Глюкозу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Панина. Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тренер Этери Тутберидзе опасалась, что спортсменка не захочет выступать с программой под песню Глюкозы "Невеста".

Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.