Рейтинг@Mail.ru
Медведева рассказала, как они с Тутберидзе решили сделать номер под Глюкозу - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:04 22.04.2026
Медведева рассказала, как они с Тутберидзе решили сделать номер под Глюкозу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Панина. Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тренер Этери Тутберидзе опасалась, что спортсменка не захочет выступать с программой под песню Глюкозы "Невеста".
С номером под песню "Невеста" Медведева выступает на шоу Тутберидзе.
"Мы сидели в раздевалке с Этери Георгиевной и Даниилом Марковичем, обсуждали, что катать. Перебирали классику, джаз, все на свете - все уже катали. Даниил Маркович говорит: "У меня есть один вариант, но Тутберидзе запретила его тебе предлагать, потому что ты нас пошлешь. Это Глюкоза - "Невеста". А я отвечаю: "Вы прикалываетесь? Это же я принесла эту самую музыку и боялась предлагать вам, потому что вы меня пошлете". Так и выбрали этот номер", - рассказала Медведева журналистам.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеГлюкоза (Наталья Ионова)Евгения Медведева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала