Медведева рассказала, как они с Тутберидзе решили сделать номер под Глюкозу

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Анастасия Панина. Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тренер Этери Тутберидзе опасалась, что спортсменка не захочет выступать с программой под песню Глюкозы "Невеста".
С номером под песню "Невеста" Медведева выступает на шоу Тутберидзе.
"Мы сидели в раздевалке с Этери Георгиевной и Даниилом Марковичем, обсуждали, что катать. Перебирали классику, джаз, все на свете - все уже катали. Даниил Маркович говорит: "У меня есть один вариант, но Тутберидзе запретила его тебе предлагать, потому что ты нас пошлешь. Это Глюкоза - "Невеста". А я отвечаю: "Вы прикалываетесь? Это же я принесла эту самую музыку и боялась предлагать вам, потому что вы меня пошлете". Так и выбрали этот номер", - рассказала Медведева журналистам.
Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.
