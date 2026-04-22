"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с петербургским "Зенитом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 0:0. На девятой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Локомотива" Николай Комличенко не реализовал пенальти.
22 апреля 2026 • начало в 19:45
Завершен
Символический удар по мячу перед стартовым свистком исполнил актер Иван Янковский.
"Зенит" лидирует в таблице чемпионата России с 56 очками, "Локомотив" (49 баллов) идет на третьей позиции. В следующем туре петербургская команда 26 апреля примет грозненский "Ахмат", москвичи днем ранее нанесут визит самарским "Крыльям Советов".
"Рубин" обыграл "Динамо" в матче РПЛ
Вчера, 21:44