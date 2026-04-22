"Ланс" разгромил "Тулузу" и вышел в финал Кубка Франции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Ланс" одержал крупную победу над "Тулузой" в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.
Встреча в Лансе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Флорьян Товен (9-я минута, с пенальти), Аллан Сен-Максимен (18), Маттьё Юдоль (35) и Адриен Томассон (74). У "Тулузы" отличился Сантьяго Идальго (21).
Кубок Франции
21 апреля 2026 • начало в 22:10
Матч не начался
В финале "Ланс" сыграет с победителем встречи между "Страсбуром" и "Ниццей". Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен".