"Ланс" разгромил "Тулузу" и вышел в финал Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
00:51 22.04.2026
"Ланс" разгромил "Тулузу" и вышел в финал Кубка Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ланс» разгромил «Тулузу» со счетом 4:1 в полуфинале Кубка Франции по футболу.
  • В финале «Ланс» сыграет с победителем встречи между «Страсбуром» и «Ниццей».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Ланс" одержал крупную победу над "Тулузой" в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.
Встреча в Лансе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Флорьян Товен (9-я минута, с пенальти), Аллан Сен-Максимен (18), Маттьё Юдоль (35) и Адриен Томассон (74). У "Тулузы" отличился Сантьяго Идальго (21).
В финале "Ланс" сыграет с победителем встречи между "Страсбуром" и "Ниццей". Действующим победителем турнира является "Пари Сен-Жермен".
