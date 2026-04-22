"Ланс" разгромил "Тулузу" и вышел в финал Кубка Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ «Ланс» разгромил «Тулузу» со счетом 4:1 в полуфинале Кубка Франции по футболу.

В финале «Ланс» сыграет с победителем встречи между «Страсбуром» и «Ниццей».

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Ланс" одержал крупную победу над "Тулузой" в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.

Встреча в Лансе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Флорьян Товен (9-я минута, с пенальти), Аллан Сен-Максимен (18), Маттьё Юдоль (35) и Адриен Томассон (74). У "Тулузы" отличился Сантьяго Идальго (21).