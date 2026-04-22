Кремлев рассказал Путину, что российские бойцы готовятся к Олимпиаде в США

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель исполнительного комитета Федерации бокса РФ Умар Кремлев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в планах у российских боксеров и борцов подготовка к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
"Двадцать восьмой год, к Олимпиаде готовиться", - ответил глава федерации.
Кремлев также поблагодарил Путина за условия подготовки российских спортсменов, назвав их уникальными.
"Я посетил 170 стран. Ни в одной стране мира таких условий нет", - подчеркнул он.
Кроме того, Кремлев поблагодарил Путина за доверие, говоря о своем избрании председателем попечительского совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
"У нас и бокс, и борьба. Два вида спорта. Спасибо вам большое за доверие. И там, и тут оправдаем", - добавил он.
Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе состоится в период с 21 июля по 6 августа 2028 года. Город уже дважды принимал летние Игры - в 1932 и 1984 годах.
