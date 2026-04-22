Комличенко рассказал, почему Батраков не пошел бить пенальти - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
23:12 22.04.2026 (обновлено: 00:26 23.04.2026)
Комличенко рассказал, почему Батраков не пошел бить пенальти

Комличенко: Батраков отказался бить пенальти в концовке матча РПЛ с "Зенитом"

  • Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко заявил, что полузащитник Алексей Батраков отказался бить пенальти в концовке матча РПЛ с "Зенитом".
  • В среду в Москве "Локомотив" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Зенитом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а на девятой компенсированной минуте Комличенко не реализовал пенальти.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко рассказал журналистам, что полузащитник Алексей Батраков передал ему право бить пенальти в концовке матча чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом".
В среду в Москве "Локомотив" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Зенитом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте Комличенко не реализовал пенальти.
"У нас нет никакой очередности пенальтистов. Я подошел к Батракову, он сказал, что чувствует, что не готов ударить. Это обычно решается в моменте. Я был готов абсолютно бить, теперь беру вину на себя. Я неплохо ударил, но Дэн Адамов - молодец. Я подвел команду, подвел болельщиков. Но команде хочу сказать спасибо. Меня все поддержали, как одна большая семья. Однако вся ответственность за результат лежит на мне", - сказал Комличенко.
"Локомотив" с 49 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.
