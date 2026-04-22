Панарин опять не спас "Лос-Анджелес" от поражения в серии с "Колорадо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Колорадо Эвеланш" обыграл "Лос-Анджелес Кингз" во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Колорадо", шайбы забросили Габриэль Ландескуг и Николя Руа. У проигравших шайбу забросил Артемий Панарин.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" дома в овертайме обыграл "Лос-Анджелес Кингз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Габриэль Ландескуг (57-я минута) и Николя Руа (68). У проигравших шайбу забросил Артемий Панарин (54).
22 апреля 2026 • начало в 05:00
Матч не начался
Для Панарина эта шайба стала второй в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
На 24-й минуте нападающий "Кингз" Куинтон Байфилд не смог реализовать буллит, в связи с чем обрадовавшиеся болельщики "Колорадо" разбили стекло за скамейкой запасных "Лос-Анджелеса" и работникам арены пришлось его менять.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Колорадо". Следующие два матча противостояния пройдут 24 и 27 апреля в Лос-Анджелесе.