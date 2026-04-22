Футбольные клубы Нидерландов требуют поддержку из-за цен на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) обратился к правительству с просьбой принять срочные меры по поддержке спортивных и футбольных клубов из-за высоких затрат на энергию.
- Не менее 70% футбольных клубов в Нидерландах расположены в старых зданиях и структурно переплачивают за энергию, что угрожает доступности спорта для всех.
- Доверие потребителей в Нидерландах в апреле существенно снизилось на фоне энергетического кризиса, достигнув одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений.
ГААГА, 22 апр - РИА Новости. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) обратился к правительству страны с просьбой принять срочные меры по поддержке спортивных и футбольных клубов на фоне высоких затрат на энергию, из-за которых они испытывают большое давление.
"В Нидерландах стремительно растут цены на энергоносители. Спортивные клубы также ежедневно ощущают на себе последствия этого", - говорится в заявлении на сайте организации.
Как отмечается, для клубов, которые полагаются на волонтеров и ограниченные ресурсы, это особенно тяжело, из-за чего давление на них растет. Кроме того, как указали в KNVB, не менее 70% футбольных клубов в Нидерландах расположены в старых зданиях и структурно переплачивают за энергию.
"В результате спорт рискует потерять свою доступность для всех. Это влияет не только на сам спорт, но и на общество в целом... Помогите клубам справиться с высокими затратами, а также инвестируйте в повышение экологичности объектов", - говорится в обращении союза к властям Нидерландов.
Как сообщалось в опубликованном в среду анализе Центрального бюро статистики (CBS), доверие потребителей в Нидерландах в апреле существенно снизилось на фоне энергетического кризиса, достигнув одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений.