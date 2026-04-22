Футбольные клубы Нидерландов требуют поддержку из-за цен на топливо

ГААГА, 22 апр - РИА Новости. Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) обратился к правительству страны с просьбой принять срочные меры по поддержке спортивных и футбольных клубов на фоне высоких затрат на энергию, из-за которых они испытывают большое давление.

"В результате спорт рискует потерять свою доступность для всех. Это влияет не только на сам спорт, но и на общество в целом... Помогите клубам справиться с высокими затратами, а также инвестируйте в повышение экологичности объектов", - говорится в обращении союза к властям Нидерландов.