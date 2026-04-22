Председатель Наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки", генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Создание спортивной федерации русской тройки важно для устойчивого финансирования этого вида спорта, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" и председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.

ММПЦ МИА "Россия сегодня". "Ключевым событием стало признание в январе русской тройки национальным видом спорта и включение в реестр. Тройке исполнилось 256 лет, дата формальная, это просто первое упоминание. Понятно, что она была изобретена раньше. Это неотъемлемая часть нашей русской национальной традиции. Тройка изобретена была ямщиками в России , зарекомендовала себя самым быстрым видом конного транспорта. Благодаря ей было сформировано уникальное культурное пространство", — сказал он на конференции вМИА "Россия сегодня".

По словам Киселева , сейчас новая история русской тройки находится в точке старта. Требуется решать давно назревшую проблему развития, считает гендиректор "России сегодня".

"Это один из самых дорогих в содержании видов. Многое пущено на самотек, не имеет координации и существует благодаря разрозненным энтузиастам. Правильный путь — получение статуса, признание национальным видом спорта. Создание федерации важно, чтобы наладить устойчивое финансирование", — добавил он.

Киселев подчеркнул важность объединения усилий в вопросе формирования федерации, а среди задач перечислил работу в рамках календарного плана Министерства спорта, взаимодействие с государством и популяризацию среди болельщиков и спортсменов.

"У всех разные мнения, но не будем противопоставлять разные группы друг другу. Все энтузиасты троек ценны. Давайте объединим усилия и избежим фракционности, скажем так. Задачи очевидны — работающая федерация, функционирующая в рамках единого календарного плана Минспорта, чемпионат, медиапродукты, взаимодействие с государством и спонсорская поддержка. Как результат — растущая группа поклонников и спортсменов. Это абсолютно достижимые цели", — уверен он.