Киселев заявил о важности создания профильной федерации русской тройки

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Сергей Смышляев. Создание спортивной федерации русской тройки важно для устойчивого финансирования этого вида спорта, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" и председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Дмитрий Киселев.
"Ключевым событием стало признание в январе русской тройки национальным видом спорта и включение в реестр. Тройке исполнилось 256 лет, дата формальная, это просто первое упоминание. Понятно, что она была изобретена раньше. Это неотъемлемая часть нашей русской национальной традиции. Тройка изобретена была ямщиками в России, зарекомендовала себя самым быстрым видом конного транспорта. Благодаря ей было сформировано уникальное культурное пространство", — сказал он на конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
По словам Киселева, сейчас новая история русской тройки находится в точке старта. Требуется решать давно назревшую проблему развития, считает гендиректор "России сегодня".
"Это один из самых дорогих в содержании видов. Многое пущено на самотек, не имеет координации и существует благодаря разрозненным энтузиастам. Правильный путь — получение статуса, признание национальным видом спорта. Создание федерации важно, чтобы наладить устойчивое финансирование", — добавил он.
Киселев подчеркнул важность объединения усилий в вопросе формирования федерации, а среди задач перечислил работу в рамках календарного плана Министерства спорта, взаимодействие с государством и популяризацию среди болельщиков и спортсменов.
"Здесь ждут большой бизнес": русские тройки снова гремят
23 февраля, 13:10
"У всех разные мнения, но не будем противопоставлять разные группы друг другу. Все энтузиасты троек ценны. Давайте объединим усилия и избежим фракционности, скажем так. Задачи очевидны — работающая федерация, функционирующая в рамках единого календарного плана Минспорта, чемпионат, медиапродукты, взаимодействие с государством и спонсорская поддержка. Как результат — растущая группа поклонников и спортсменов. Это абсолютно достижимые цели", — уверен он.
Тройка — исключительно русский вид конной упряжки, не имеющий аналогов в мире. Главная особенность — разный аллюр лошадей. Коренник (центральная, самая сильная лошадь) идет быстрой и размашистой рысью, задает темп и направление. По бокам впрягаются пристяжные лошади, которые скачут галопом и помогают кореннику тащить экипаж и маневрировать им. В такой связке лошади медленнее устают и на длинной дистанции поддерживают высокую скорость — до 50 километров в час. На соревнованиях русских троек представлены два основных направления — фигурная езда и скоростные забеги.
Магия и шок для иностранцев: русские тройки станут уникальным видом спорта
17 августа 2025, 09:00