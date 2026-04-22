Рейтинг@Mail.ru
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:15 22.04.2026
Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф

Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

© REUTERS / Jonathan DyerНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© REUTERS / Jonathan Dyer
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 апреля 2026 • начало в 02:00
Матч не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы в основное время матча забросили Брэндон Хагель (9-я минута) и российский нападающий Никита Кучеров (53). Автором победного гола в овертайме стал Янис Мозер (73). У "Канадиенс" отличились Лэйн Хатсон (17) и Джош Андерсон (39).
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи. Форвард "Монреаля" Иван Демидов заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Монреале в ночь на субботу по московскому времени.
В другом матче игрового дня плей-офф НХЛ хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Баффало Сейбрз" (4:2). Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч противостояния пройдет в Бостоне в ночь на пятницу по московскому времени.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль КанадиенсНикита КучеровАндрей ВасилевскийИван Демидов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    22.04 19:00
    Ротор
    Родина
  • Футбол
    22.04 19:45
    Локомотив
    Зенит
  • Футбол
    22.04 19:45
    Динамо Москва
    Рубин
  • Футбол
    22.04 20:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    22.04 21:00
    Реал Сосьедад
    Хетафе
  • Футбол
    22.04 21:45
    Байер
    Бавария
  • Футбол
    22.04 22:00
    Бернли
    Манчестер Сити
  • Футбол
    22.04 22:30
    Барселона
    Сельта
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала