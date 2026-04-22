Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы в основное время матча забросили Брэндон Хагель (9-я минута) и российский нападающий Никита Кучеров (53). Автором победного гола в овертайме стал Янис Мозер (73). У "Канадиенс" отличились Лэйн Хатсон (17) и Джош Андерсон (39).

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи. Форвард "Монреаля" Иван Демидов заблокировал один бросок и применил два силовых приема.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третий матч пройдет в Монреале в ночь на субботу по московскому времени.