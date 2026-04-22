"Слишком идеален": как жена обладателя "Золотого мяча" развалила семью
Футбол
07:35 22.04.2026
"Слишком идеален": как жена обладателя "Золотого мяча" развалила семью

Обладателю "Золотого мяча" 2007 года Кака исполнилось 44 года

Кака
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Андрей Васильчин. Бывший футболист итальянского "Милана" и мадридского "Реала" Кака сегодня отмечает день рождения: одному из самых талантливых представителей своего поколения в среду исполняется 44 года.
  • За свою карьеру бразильский атакующий полузащитник становился чемпионом Италии и Испании, брал национальные Кубки и Суперкубки, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Также вместе с "россонери" Кака брал золото клубного чемпионата мира.
  • В составе сборной Бразилии футболист становился чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка конфедераций.
  • В 2007 году Кака стал обладателем "Золотого мяча", главной индивидуальной награды в "спорте номер один".
"Когда он вышел первый раз на тренировочное поле, мы все сразу поняли: с мячом в ногах он был просто превосходен. Я замолчал потому, что не мог подобрать слов, чтобы описать происходящее. В конце каждой тренировки мы с генеральным директором "Милана" Адриано Галлиани всегда разговаривали по телефону, чтобы я мог рассказать об итогах занятий, а затем услышать его мнение. В тот день я позвонил ему и сказал: "Мистер Галлиани, у меня есть для вас новости". Он ответил: "Карло, ты подаешь в отставку?" На что я сказал: "Нет, я остаюсь, потому что мы подписали феноменального игрока". (Football Talk)

Помимо этого, бразилец — глубоковерующий мужчина, который не был замешан ни в одном скандале, куда частенько попадали его коллеги по футбольному цеху. Впрочем, это не уберегло спортсмена от центральной роли в новостях хроники, когда Кака и его возлюбленная детства, впоследствии ставшая женой бразильца Каролина Селико развелись после десяти лет в браке (в нем на свет появились сын и дочь).
Всякое бывает. И браки покрепче терпели крах неожиданно для всех... Но тут было дело не столько в расставании, сколько в объяснении случившегося от Каролины, которая, как оказалось, стала инициатором развода:
"Кака никогда меня не предавал. Он относился ко мне очень хорошо. Он подарил мне замечательную семью, но я не была счастлива, потому что мне чего-то не хватало. Проблема в том, что он был слишком идеален для меня".
Соцсети шокировало признание бывшей супруги Кака. Но еще больше шокировал тот факт, что именно именитый футболист пытался спасти брак, а не его "примерная" жена.
Как позже рассказал бразилец, супруга говорила ему, что несчастлива и связывает свое несчастье с браком. Когда на личном фронте началась турбулентность и Каролина заговорила о возвращении из Штатов в Бразилию, Кака прочитал книгу "Испытание огнем". По его словам, она очень помогла ему и послужит добрую службу тем, у кого есть проблемы в браке.
"Я сделал все, чтобы предотвратить развод, потому что именно в этом для христианина и заключается конфликт, ведь нас учат, что христианин не вступает в брак только для того, чтобы развестись. Поэтому я сказал: "Я буду бороться изо всех сил".
Однако борьба была проиграна — Каролине "слишком идеальный" муж оказался не нужен. Вот как сам футболист подвел итог продолжительным отношениям:
"Настал момент, когда она настояла на своем, сказав: "Больше этого не хочу, я просто этого не хочу". И тогда она вернулась в Бразилию, подписала документы о разводе, и мы развелись в декабре 2015 года. Вот и все, история заканчивается здесь, с двумя замечательными детьми — Лукой и Изабеллой".
На радость поклонников Кака, обладатель "Золотого мяча" обрел новое счастье. Побыв год холостяком и пообщавшись с пасторами, футболист понял, что прошлое надо отпустить и "не заставлять кого-либо оставаться с тобой". Далее на его пути оказалась известная в Бразилии красавица-модель Каролина Диас, которая на 13 лет моложе экс-игрока "Милана" и "Реала". После трех лет неофициальных отношений пара вступила в брак в 2019 году и обзавелась двумя наследницами — Эстер и Сарой.
Хочется верить, что вторая жена не повторяет ошибок предыдущей пассии и по достоинству ценит личностные качества великого футболиста.
Лука Модрич - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Расстреляли просто так": главная трагедия обладателя "Золотого мяча"
9 сентября 2025, 07:50
 
