Банкир рассказал, когда восстановится рыночная ипотека в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования в России возможно при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых, сообщил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

В 2026 году ожидается дальнейшее доминирование программ кредитования с господдержкой, прежде всего семейной ипотеки, при этом доля рыночной ипотеки будет постепенно увеличиваться и составит 20–25%.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12%, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

"Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых. Такой уровень обеспечит приемлемые условия для переплаты на стандартном 30-летнем горизонте кредитования", - сказал он.

Также Щавелев добавил, что в 2026 году ожидает дальнейшего доминирования программ кредитования с господдержкой – прежде всего семейной ипотеки. При этом доля рыночной ипотеки будет постепенно увеличиваться и составит 20-25%.