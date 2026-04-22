Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 22.04.2026 (обновлено: 04:47 22.04.2026)
Банкир рассказал, когда восстановится рыночная ипотека в России

РИА Новости: восстановление рынка ипотеки возможно при снижении ставки ниже 12%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования в России возможно при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых, сообщил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
  • В 2026 году ожидается дальнейшее доминирование программ кредитования с господдержкой, прежде всего семейной ипотеки, при этом доля рыночной ипотеки будет постепенно увеличиваться и составит 20–25%.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12%, сообщил в интервью РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.
"Полноценное восстановление рыночного ипотечного кредитования станет возможным при снижении ключевой ставки ниже 12% годовых. Такой уровень обеспечит приемлемые условия для переплаты на стандартном 30-летнем горизонте кредитования", - сказал он.
Также Щавелев добавил, что в 2026 году ожидает дальнейшего доминирования программ кредитования с господдержкой – прежде всего семейной ипотеки. При этом доля рыночной ипотеки будет постепенно увеличиваться и составит 20-25%.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд – до 15%.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала