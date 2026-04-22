Соглашение США и Ирана без участия МАГАТЭ будет иллюзией, заявил Гросси - РИА Новости, 22.04.2026
02:35 22.04.2026 (обновлено: 02:36 22.04.2026)
Соглашение США и Ирана без участия МАГАТЭ будет иллюзией, заявил Гросси

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
  • Рафаэль Гросси заявил, что сделка США и Ирана без участия МАГАТЭ будет лишь "иллюзией соглашения".
  • Г.росси считает, что агентство должно будет присутствовать и осуществлять проверку
ООН, 22 апр – РИА Новости. Сделка США и Ирана без участия МАГАТЭ будет лишь "иллюзией соглашения", убежден директор агентства Рафаэль Гросси.
"Что ясно, и, думаю, мы слышали это от разных участников процесса, включая Соединенные Штаты: если соглашение будет достигнуто, МАГАТЭ должно будет присутствовать и осуществлять проверку. Иначе, как я сам говорил, будет иллюзия соглашения, а не соглашение", – сказал Гросси журналистам в ООН.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Это провал". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 22:31
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что новая сделка США с Ираном будет гораздо лучше совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года и гарантирует безопасность для всего мира.
Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией. Позднее он отметил, что Иран не планирует вывозить обогащенный уран ни в Штаты, ни в какую-либо другую страну.
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Заставят подчиниться". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
Вчера, 17:31
 
