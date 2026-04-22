Соглашение США и Ирана без участия МАГАТЭ будет иллюзией, заявил Гросси

- Рафаэль Гросси заявил, что сделка США и Ирана без участия МАГАТЭ будет лишь "иллюзией соглашения".
- Г.росси считает, что агентство должно будет присутствовать и осуществлять проверку
ООН, 22 апр – РИА Новости. Сделка США и Ирана без участия МАГАТЭ будет лишь "иллюзией соглашения", убежден директор агентства Рафаэль Гросси.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что новая сделка США с Ираном будет гораздо лучше совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года и гарантирует безопасность для всего мира.
Ранее в апреле официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран считает возможным обсуждать с США параметры обогащения урана, подчеркнув, что Тегеран настаивает на праве пользоваться ядерной энергией. Позднее он отметил, что Иран не планирует вывозить обогащенный уран ни в Штаты, ни в какую-либо другую страну.