В Госдуме предложили повысить стипендию студентам в десять раз

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить базовый уровень стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя с ежегодной индексацией.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"Предлагается установить базовый уровень государственной академической стипендии в размере не менее 100% прожиточного минимума, а социальной стипендии – не менее 120% от данного показателя, с ежегодной индексацией в соответствии с региональной социально-экономической динамикой", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что с 1 сентября 2025 года минимальная государственная академическая стипендия составляет 2 224 рубля, а социальная – 3 340 рублей.

"В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия – это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в десять раз, а в некоторых регионах даже больше", - добавил он.

По мнению лидера партии, принятие такого решения позволит молодым людям меньше времени тратить на подработки, больше времени уделять учебе, что в итоге позитивно скажется на повышении уровня подготовки кадров для экономики России.