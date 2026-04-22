Дивеев назвал зачинщиков драки в концовке матча "Локомотива" и "Зенита"

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
23:29 22.04.2026 (обновлено: 23:45 22.04.2026)
Дивеев назвал судей зачинщиками драки в концовке матча "Локомотива" и "Зенита"

Вендел в матче против "Локомотива"
Вендел в матче против Локомотива - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что судьи спровоцировали потасовку в конце матча чемпионата России по футболу между "сине-бело-голубыми" и московским "Локомотивом".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что судьи спровоцировали потасовку в конце матча чемпионата России по футболу между "сине-бело-голубыми" и московским "Локомотивом".
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил пенальти в исполнении нападающего "Локомотива" Николая Комличенко. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку Дивеева в штрафной. В концовке матча началась потасовка на поле.
«
"Зачинщиком потасовки в конце стали судьи. Он пошел раздавать желтые, дрова подкидывать - и все разошлось", - сказал Дивеев журналистам.
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Дивеев рассказал, что подвернул ногу в матче с "Локомотивом"
Вчера, 23:28
 
ФутболСпортДенис АдамовИгорь ДивеевНиколай КомличенкоЛокомотив (Москва)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала