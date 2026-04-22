Дивеев назвал зачинщиков драки в концовке матча "Локомотива" и "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев заявил, что судьи спровоцировали потасовку в конце матча чемпионата России по футболу между "сине-бело-голубыми" и московским "Локомотивом".
В среду в Москве "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" (0:0) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил пенальти в исполнении нападающего "Локомотива" Николая Комличенко. 11-метровый удар был назначен после попадания мяча в руку Дивеева в штрафной. В концовке матча началась потасовка на поле.
"Зачинщиком потасовки в конце стали судьи. Он пошел раздавать желтые, дрова подкидывать - и все разошлось", - сказал Дивеев журналистам.