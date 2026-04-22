Футболисты "Атлетико" потерпели четвертое поражение подряд в Примере

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футболисты "Эльче" обыграли "Атлетико" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Встреча, которая прошла в среду в Эльче, завершилась со счетом 3:2. У победителей мячи забили Давид Аффенгрубер (18-я минута) и дважды Андре Силва (33 - пенальти, 75). У гостей, которые играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Тьяго Альмады, дубль оформил Николас Гонсалес (10, 34).