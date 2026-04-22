Футболисты "Атлетико" потерпели четвертое поражение подряд в Примере - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
22:16 22.04.2026
Футболисты "Атлетико" потерпели четвертое поражение подряд в Примере

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Эльче» обыграли «Атлетико» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
  • Встреча завершилась со счетом 3:2, «Атлетико» потерпел четвертое поражение подряд.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Футболисты "Эльче" обыграли "Атлетико" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
Встреча, которая прошла в среду в Эльче, завершилась со счетом 3:2. У победителей мячи забили Давид Аффенгрубер (18-я минута) и дважды Андре Силва (33 - пенальти, 75). У гостей, которые играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Тьяго Альмады, дубль оформил Николас Гонсалес (10, 34).
"Эльче" с 35 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. Потерпевший четвертое поражение подряд "Атлетико" (57 очков) располагается на четвертой позиции.
