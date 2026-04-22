"Аль-Наср" с Роналду вышел в финал второй азиатской Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
21:08 22.04.2026
"Аль-Наср" с Роналду вышел в финал второй азиатской Лиги чемпионов

Саудовский "Аль-Наср" с Роналду вышел в финал второй азиатской Лиги чемпионов

  • Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» одержал крупную победу над катарским «Аль-Ахли» в матче полуфинала второй азиатской Лиги чемпионов со счетом 5:1.
  • В финале «Аль-Наср» 16 мая сыграет с японским клубом «Гамба Осака».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" одержал крупную победу над катарским "Аль-Ахли" в матче полуфинала второй азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Дубае завершилась со счетом 5:1 в пользу "Аль-Насра". В составе победителей хет-трик оформил Кингсли Коман (12, 45+7 и 63-я минуты), мячи также забили Анжело (23) и Абдулла Аль-Хамдан (80). У "Аль-Ахли" отличился Секу Янсане (10), а Юлиан Дракслер не реализовал пенальти (7).
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
В финале "Аль-Наср" 16 мая сыграет с японским клубом "Гамба Осака".
ФутболСпортДубайКриштиану РоналдуКингсли КоманЮлиан ДракслерАль-НасрАль-Ахли (Каир)Лига чемпионов 2025-2026
 
