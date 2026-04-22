"Аль-Наср" с Роналду вышел в финал второй азиатской Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" одержал крупную победу над катарским "Аль-Ахли" в матче полуфинала второй азиатской Лиги чемпионов.
Встреча в Дубае завершилась со счетом 5:1 в пользу "Аль-Насра". В составе победителей хет-трик оформил Кингсли Коман (12, 45+7 и 63-я минуты), мячи также забили Анжело (23) и Абдулла Аль-Хамдан (80). У "Аль-Ахли" отличился Секу Янсане (10), а Юлиан Дракслер не реализовал пенальти (7).
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
