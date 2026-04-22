"Сокол" вылетел из Первой лиги

19:39 22.04.2026 (обновлено: 20:14 22.04.2026)
"Сокол" проиграл "Енисею" и вылетел из Первой лиги

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Красноярский "Енисей" одержал крупную победу над саратовским "Соколом" в матче 30-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. По дублю оформили Андрей Окладников (35-я и 72-я минуты) и Артем Погосов (77, 89), забивший свой первый мяч с пенальти.
Первая лига
22 апреля 2026 • начало в 17:30
Завершен
Сокол Саратов
0 : 4
Енисей
36‎’‎ • Андрей Окладников
71‎’‎ • Андрей Окладников
77‎’‎ • Артем Погосов (П)
89‎’‎ • Артем Погосов
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Енисей" одержал третью победу подряд. Красноярская команда, набрав 43 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. За четыре тура до завершения чемпионата "Сокол" с 16 баллами располагается на последней, 18-й строчке. Саратовский клуб первым в сезоне вылетел во Вторую лигу.
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" дома разгромил новороссийский "Черноморец" со счетом 4:0.
