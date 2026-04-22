"Сокол" вылетел из Первой лиги

"Енисей" одержал третью победу подряд. Красноярская команда, набрав 43 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. За четыре тура до завершения чемпионата "Сокол" с 16 баллами располагается на последней, 18-й строчке. Саратовский клуб первым в сезоне вылетел во Вторую лигу.